Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filenin Sultanları destan yazıyor. 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda önüne geleni deviren Filenin Sultanları, yarı final maçında Polonya’yı 3-1 ile geçerek adını finale yazdırmayı başardı. Ankara Spor Salonu’nda müthiş bir tribün desteğiyle maça başlayan ay-yıldızlılar savunmada harika organize olunca Polonya’nın dengesini bozdu. Millîler bu seti 25-17 kazandı ve 1-0 öne geçti. İkinci sette de Hande ve Eda’nın başarılı smaçlarıyla maçı önde götüren Filenin Sultanları Kübra ve Meryem’in de eşlik etmesiyle rahat bir şekilde 25-16 kazanıp finale dev bir adım attı.



> Haydi kızlar…

Müsabakanın üçüncü setine Polonya iyi başladı. Rakibin maçta 10-6 öne geçmesinin ardından millîler bir türlü maçta toparlanamadı ve seti 25-14 kaybetti. Türkiye dördüncü sete de durgun başladı. Ancak Ebrar ve Eda’nın ateşlediği ay-yıldızlılar seti 25-18, maçı da 3-1 kazanıp adını finale yazdırdı. 16 yıl önce yine Ankara’da oynanan Avrupa Şampiyonası’nda finalde Polonya’ya kaybeden millîler 2003’ün rövanşını almış oldu. Filenin Sultanları bu akşam 19.30’da başlayacak maçta Sırbistan karşısına Avrupa Şampiyonu olmak için çıkacak.



GUIDETTI’DEN KUPA DEĞERLENDİRMESİ

Her şeyi yapacağız

A Millî Kadın Voleybol Takımı’nın antrenörü Giovanni Guidetti, Polonya maçında seyircilerin verdiği desteğe teşekkür etti. İtalyan teknik adam ‘’Öncelikle teşekkürler Ankara diyorum. Çok büyük yardımı vardı bize. 12 bin seyirci bir rekor sanırım. Onların desteğiyle gerçekten çok iyi oynadık. Üçüncü sette biraz duraksadık. Polonya da manşette iyiydi. Kızlarımız çok iyi oynadı. Final maçına gelince… Sırbistan son iki yılın dünya şampiyonu. Gerçekten zor. Ama bir kazanmak için her şeyi yapacağız” diye konuştu.



Tarih yazdık

Kadın Voleybol Millî Takımımız, tarihinde ikinci defa Avrupa Şampiyonası’nda finale çıktı. 2003’te Avrupa ikincisi olan Türkiye, sonrasında 2011 ve 2017’de iki defa üçüncülükte kalmıştı. Filenin Sultanları, Polonya zaferiyle 2003’ten sonra bir kere daha adını finale yazdırdı.