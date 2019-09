Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ - Galatasaray camiası, Kayseri maçı sonrası yaptığı açıklamalar sebebiyle PFDK'nın Fatih Terim'e verdiği 4 maçlık cezaya isyan ederken, Fenerbahçe cephesinden ince bir gönderme geldi. Başkan Ali Koç, Fenerbahçe Dergisi'nde yayımlanan makalesinde isim vermeden TFF'ye destek çıktı. Sezon başında yayımladıkları bildiriden alıntı yapan Koç, adalet vurgusu yaparken "TFF'de görev alan bütün isim ve kurullarının eşit, tarafsız ve etik yönetim anlayışıyla her takım ve kişiye eşit mesafede durarak, mutlak adaletin egemen olduğu imtiyazsız bir futbol ortamı çağrısında bulunduk" ifadelerinin altını çizdi.



29. şampiyonluk…

Ali Koç, "Fenerbahçe olarak her türlü desteğe hazır olduğumuz bu konuda umuyoruz ve diliyoruz ki konuşulan, gündem olan her zaman saha ve sonuçlar olur. Hakemlerimiz de adil yönetimleriyle takdir toplar. Alakasız, spekülatif, gerçek dışı gündem oluşturmaya çalışanlara karşı da en iyi cevabı Türk futbolunun bireyleri vermiş olur" sözleriyle isim vermeden 'örgütlü organize işler" çıkışını yapan Fatih Terim'i hedef aldı. Koç'un satırlarında dikkat çeken bir diğer önemli unsur ise "Sezona iyi bir başlangıç yaptık. 29. şampiyonluğumuza olan inancımız her geçen gün artıyor" ifadeleri oldu.



Jailson'a sürpriz

F.Bahçe, Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İdmana millî oyuncuların yanı sıra tedavileri süren Isla, Moses ve Hasan Ali katılmadı. Çalışma sonrası Jailson'un 24. yaş günü için pasta kesildi. Başkan Ali Koç'un da yer aldığı kutlamada, doğum günü olan millî takım kampındaki Kaptan Emre de anıldı.



DEVRE ARASI DOPİNGİ

Visca için operasyon

Sezona çok önemli takviyeler yaparak giren Fenerbahçe, ara transferde de hız kesmeyecek. Sol bek problemini çözmekte kararlı olan sarı-lacivertlilerin bir diğer hedefi ise Edin Visca. Sarı-lacivertliler devre arasında Başakşehir'in kapısını çalmak için şimdiden hazırlık yapıyor.