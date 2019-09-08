Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim'e verilen ceza ve bu cezanın 19.05'te açıklanmasına ilişkin sert ifadeler kullandı. Basın mensuplarına bir açıklama yapan Cengiz "Galatasaray'a, yönetimimize ve teknik direktörümüz Fatih Terim'e karşı kurulan şer odaklarına rağmen Galatasaray, şampiyon olacaktır. Ellerinden ne geliyorsa artlarına koymasınlar. Bu yarış içerisinde TFF'nin elimize ulaşan gerekçeli kararında hocamızın tepkisinin TFF'ye söylediğini düşünmesini hayretle karşıladık. Hocamızın tepkisi Galatasaray'a oluşan tepkilere verilmiş bir tepkiydi. Galatasaray'a kurulan bütün tuzaklara, tenha koridorlarda yapılan sinsi planlara karşı hazırlıklı olup mayıs ayında ipi yine göğüsleyeceğiz" dedi.



> Bariyerleri parçalarız

"Duruşumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz" diyen Başkan Cengiz "Aslanın görüntüsü korkunçtur. Aslan bir kükrerse rakipler korkudan boğulur. Federasyondan gerekli tedbirleri almasını şiddetle talep ediyorum. Mayıslar bizimdir! Galatasaray'ın 25. şampiyonluğuna ilerleyişini kimse durduramayacak. Biz bir planın parçası değiliz. Biz milyonların temsilcisiyiz, hocamız da icrasıdır. Bu süreçte mutlaka aklıselim galip gelecektir. Gelmiyorsa da Galatasaray, bariyerleri parçalaya parçalaya yürüyüşüne devam edecektir. Ben de 150 gün ceza aldım. Yardımcı hocamız da ceza aldı. Hem de 19.500 gibi anlamlı bir rakamla. Bu kötü yolları sonlandırmalarında fayda var" ifadelerini kullandı.



PROGRAM AÇIKLANDI

Fener derbisi 28 Eylül’de

TFF, Süper Lig’de 17. haftaya kadar olan programı açıkladı. Buna göre ligin 6. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 28 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de, Trabzonspor-Beşiktaş maçı ise 29 Eylül Pazar günü 19.00’da başlayacak.



FEGHOULI İSYANDA

Zam talebim olmadı

Sofiane Feghouli, maaşına zam istediğine dair iddiaları yalanlarken “Hakkımdaki ‘Maaşına 500 bin avro zam istedi’ haberleri beni ve takımımızı yıpratmaya çalışanların yaptığı haberlerdir. Ama şunu iyi bilin ki bizi yıpratmıyor, daha da güçlendiriyorsunuz” ifadelerini kullandı.



FENERLİ POLEMİĞİ

Bizi derinden yaraladı

Yönetim, Galatasaray Lisesine yeni atanan müdürün Fenerbahçe taraftarı olduğu gerekçesiyle bir açıklama yayımladı. Açıklamada "Bu durum camiamızı derinden yaralamıştır. Böyle bir kişinin sembolik de olsa kulübümüzün doğal üyesi olması kabul edilemez" denildi.



Falcao mesaide

Galatasaray, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. A takım ile 19 yaş altı takımı, 11'e 11 çift kale maç oynadı. A takım, yapılan çift kale maçı 4-0 kazanırken, golleri Radamel Falcao (2), Emre Mor ve Ömer Bayram kaydetti. Falcao'nun golleri alkış aldı.



Hazır bulmuşken…

G.Saray Futbol A Takım Medya Koordinatörü Hande Sümertaş, Fatih Terim'in aldığı 4 maç cezaya göndermede bulundu. İdmanda Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş'ı yan yana fotoğraflayan Sümertaş, ''Kulübede birlikte yakalayamıyorum. Hazır bulmuşken anı ölümsüzleştireyim dedim'' sözlerini kullandı.