Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her şeyin iyi güzel gittiği bordo-mavililere iki kötü haber birden geldi. Hem de aynı şanssızlık ve sakatlık. Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş mücadelesinde AEK ile oynadığı karşılaşmanın 44’üncü dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan ve tedavisine hemen başlanan Abdülkadir Ömür’ün sol dizinde menisküs yırtığı tespit edildi. Karadeniz ekibindeki üzüntü bununla sınırlı kalsa iyiydi. Ümit Millî Takım kampında sakatlanan Yusuf Sarı'nın da sol diz menisküsünde yırtığa rastlandı. İki futbolcunun da önümüzdeki hafta operasyon geçireceği ve yaklaşık 1,5 ay takımdan uzak kalacağı açıklandı. Abdülkadir ve Yusuf, ligde Gençlerbirliği, Sivasspor (D), Beşiktaş, Çaykur Rize (D), Gazişehir Gaziantep ve Başakşehir (D) ile Avrupa'da Getafe (D), Basel ve Krasnodar maçlarında forma giyemeyecek.



BOZDOĞAN GİTTİ

Doktor değişti

Trabzonspor’da kulüp doktoru gönderildi. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı’da menisküs yırtığı çıkmasının ardından 18 Haziran 2018 tarihinde göreve başlayan kulüp doktoru Hakan Bozdoğan ile yollar ayrıldı. Bozdoğan’ın yerine daha önce de Trabzonspor’da görev yapan Hakan Ayaz’ın getirildiği ifade edildi.



Sturridge açık kapatıyor

Trabzonspor, milli ara sonrası ligde oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti. Yeni transferlerden Daniel Sturridge idman eksikliğini kapatmak için bireysel olarak çalışmalar yaptı. Geçen sezonun ilk yarısında sakatlanan Ogenyi Onazi de takıma katıldı. İdmanı kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ile bazı yöneticiler de izledi.