Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertliler birçok oyuncusuyla yollarını ayırırken takıma dünya yıldızlarını kattı. Forvet, ortasaha, stoper gibi mevkilere önemli isimler katan Kanarya, devre arasında da transfer bombasını patlatacak. Sarı-lacivertlilerde ilk transferin sol bek bölgesine yapılması bekleniyor.

Hasan Ali'nin alternatifinin olmaması, yönetimi ilk bu transfere itiyor. Fenerbahçe daha sonra önemli bir ismi kadrosuna katacak.

Sarı-lacivertliler uzun süredir peşinde olduğu Başakşehirli futbolcu için yeniden kapıyı çalacak. Sezona çok önemli takviyeler yaparak giren Fenerbahçe, ara transferde de hız kesmeyecek.

Sol bek problemini çözmekte kararlı olan sarı-lacivertlilerin bir diğer hedefi ise Edin Visca. Sarı-lacivertliler devre arasında Başakşehir'in kapısını çalmak için şimdiden hazırlık yapıyor.

FENERBAHÇE'NİN KAPISINDAN DÖNMÜŞ

Fenerbahçe'nin transferin son gününde Edin Visca için tüm şartları zorladığı ancak Başakşehir'in yetenekli oyuncuyu elden çıkarmak istememesi üzerine Visca'nın sarı-lacivertlilerin kapısından döndüğü öğrenildi. Transferin son günü, hatta son saatleriydi... Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; yepyeni bir kadro kuran Fenerbahçe'nin gündemi hala meşguldü ve bir son dakika atağı için Başakşehir ile temasların sürdüğü haberleri vardı.

Ancak o saatlerde yaşanan pazarlık Clichy için değil, Visca içindi. Fenerbahçe oyuncu cephesiyle konuşup olumlu geri dönüş almış, iş Başakşehir ile yapılacak pazarlıklara kalmıştı. Fakat yine olmadı, gece geç saatlere kadar yapılan görüşmelerden istenen sonuç çıkmadı ve transfer devre arasına kaldı.

Lige iyi bir giriş yapan sarı- lacivertlilerin Visca'dan vazgeçmediği, devre arasında Başakşehir'in kapısını tekrar çalacağı öğrenildi. Bu noktada 2021'e kadar mukavelesi bulunan Boşnak oyuncunun Fener'e gitmekten yana tavır koymasının da transferde belirleyici rol oynaması bekleniyor. Hücumun neredeyse her bölgesinde oynayabilen Visca, Başakşehir formasıyla çıktığı 233 Süper Lig karşılaşmasında 64 gol atarken, 63 de asist yaptı.