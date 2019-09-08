Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ali Palabıyık, Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Gradski Podgorica Stadı'nda 10 Eylül Salı günü TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada düdük çalacak. Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.
Ali Palabıyık, Karadağ-Çekya maçını yönetecek
08.09.2019 - 13:43 | Son Güncelleme: 08.09.2019 - 13:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
UEFA, FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık'ı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri A Grubu'nda yapılacak Karadağ-Çekya maçında görevlendirdi.
Etiketler : Ali Palabıyık,Karadağ,Çekya,uefa,
649021 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/649021.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig