Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de yaz transfer dönemi resmen sona erdi.Oldukça hareketli geçen transfer dönemine damga vuran takımlar ise Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor oldu. Galatasaray, transferi için aylarca uğraş verdiği Radamel Falcao ile birlikte 13 futbolcuyla daha sözleşme imzaladı. Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe ise Marsilya ile uzun görüşmeler sonucu renklerine bağladığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo ile birlikte 11 futbolcuyu kadrosuna kattı. Son olarak Liverpool forması giyen yıldız golcü Daniel Sturridge'i kadrosuna katarak dünya basınında büyük yankı uyandıran Trabzonspor ise İngiliz futbolcunun yanında 17 isimle daha sözleşme imzaladı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a göre daha durgun bir transfer dönemi geçiren Beşiktaş ise kadrosunu Ljajic, N'Koudou, Ruiz, Boyd, Rebocho, Douglas, Diaby ve Elneny takviyeleriyle güçlendirdi. Transferin sona ermesiyle birlikte bu sezon Süper Lig'de en çok garanti ücret alacak oyuncular da belli oldu.

İşte Hürriyet'in derlemesine göre Süper Lig'de en çok garanti ücret alacak 10 isim:

Gustavo - Fenerbahçe - 2.7 milyon Euro

Vida - Beşiktaş - 3 milyon Euro

Dirar - Fenerbahçe - 3 milyon Euro

Sosa - Trabzonspor - 3.2 milyon Euro

Moses - Fenerbahçe - 3.2 milyon Euro

Nzonzi - Galatasaray - 3.2 milyon Euro

Belhanda - Galatasaray - 3.3 milyon Euro (Yaklaşık 24 Milyon TL)

Muslera - Galatasaray - 3.5 milyon Euro

Feghouli - Galatasaray - 3.8 milyon Euro

Falcao - Galatasaray - 5 milyon Euro