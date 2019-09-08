Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yaz transfer döneminde 16 milyon euro bonservis ücretiyle Fenerbahçe'den Napoli'ye transer olan Eljif Elmas'a nazar değdi.

Makedonya Milli takımının kadrosunda yer alan genç futbolcu, bugün idman sırasında takım arkadaşıyla girdiği bir pozisyonda sağ bacağına sert bir darbe aldı. Acilen hastaneye kaldırılan Elmas'ın ayağının kırılmış olabileceği, kesin sonucun yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı ifade edildi.

İtalya Serie A'da Napoli formasıyla 2 maçta görev alan Eljif Elmas, toplamda ise 34 dakika sahada kaldı.