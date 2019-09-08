Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımımız, finalde Sırbistan ile karşı karşıya geliyor.

16 yıl sonra adını finale yazdırdı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara Spor Salonu'nda oynanan yarı final maçında, 30 kezle turnuvaya en çok katılan takım olan Polonya ile karşılaştı.

Müsabakayı 3-1 kazanan Türkiye, 31. kez düzenlenen Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 16 yıl sonra adını finale yazdırdı.

Tarihinde ikinci kez finale çıkma başarısı gösteren milliler, 2003'te ev sahipliği yaptığı organizasyonda finalde Polonya'ya 3-0 yenilmişti.

Polonya'dan rövanşı alan Türkiye, finalde grupta 3-1 yenildiği son şampiyon Sırbistan ile karşılaşıyor.

1. set sonucu: Türkiye 25-21 Sırbistan

2. set sonucu: Türkiye 21-25 Sırbistan

3. set sonucu: Türkiye 21-25 Sırbistan

4. set sonucu: Türkiye 25-22 Sırbistan

Dördüncü seti ise, Türkiye atağa geçip Sırbistan karşısında 25-22 önde bitirdi. Ay yıldızlı takım böylece durumu 2-2 eşitledi.