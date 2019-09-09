Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlı camia forvet konusunda son ana kadar takviye bekliyordu ancak bu gerçekleşmedi. Burak Yılmaz'ın yokluğunda golcü endişesi yaşayan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın eli bir anda güçlendi. Kiralık gitmesi beklenen Umut Nayır yuvada kalırken önceki gün oynanan Ümraniye maçında iki gol birden attı ve forma isteğini gösterdi. Yeni transferlerden Abdualy Diaby de hazır. Mali asıllı Fransız oyuncu bireysel çalışmalarıyla da eksiklerini kapatıyor ve bir an önce sahada olmayı istiyor. Avcı'nın ayrıca elinde şu anda A Millî Takım'da bulunan Günay Güvenç var. Eldeki oyuncuların hepsini kullanmak ve hazırda tutmak isteyen Abdullah Avcı, takım içi rekabetten fazlasıyla faydalanma düşüncesinde.

BEŞİKTAŞ HASTASI AHMED HASSAN!

Siyah-beyazlı formayı 2003-2006 yılları arasında giyen Mısırlı Ahmed Hassan kulübün dergisine konuştu. Kırk dört yaşındaki isim "Beşiktaş'ın stadında oynamak büyük bir şeref. Taraftar desteği inanılmaz. Beşiktaş'ı takip etmezsem doktorlar bana herhâlde 'Beşiktaş yetmezliği' teşhisi koyardı. Maçlardan sonra goller YouTube'a iniyor, asla kaçırmam. Tabii telefonumda uygulamaların hepsinde Beşiktaş işaretli" dedi.

N'KOUDOU GAZA BASTI

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Georges-Kevin N'Koudou her geçen gün performansını yükseltiyor. Gerek idmanlarda gerekse Ümraniye ile yapılan hazırlık maçında hızıyla dikkat çekti. Umut Nayır'a bir de asist yapan Fransız kanat oyuncusu daha şimdiden teknik direktör Abdullah Avcı'nın vazgeçilmezleri arasına girmiş oldu. Avcı, bilindiği gibi Başakşehir'de de kanat bindirmelerine büyük önem veriyordu.