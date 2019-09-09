Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Yeni sezona etkili bir giriş yapan Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal kimi yedek soyunduracağını düşünüyor. Geride kalan üç haftada dokuz oyuncu ilk on birdeki yerlerini korurken Altay, Zanka, Dirar, Emre, Kruse, Rodrigues ve Muriç yerlerini tam manasıyla garantiye almış isimler. Ozan ve Jailson’un durumları ise sakatlar ile yeni transfer Gustavo’nun performansına göre netlik kazanacak. Moses ile Isla düz koşulara başlarken Ozan’ın kısa vadede sağ bek pozisyonunu kaptırması söz konusu görünmüyor. Hasan Ali’nin yokluğunda sol bekte görev yapan Dirar’ın da yerini kaybetme gibi bir endişesi yok. Hasan Ali forma giyecek duruma gelse de Ersun Yanal, disiplinine ve performansına hayran olduğu Dirar’ı sağ açık ya da sağ bek olarak değerlendirmeyi düşünüyor. Ozan’ın işi ise daha zor. Millî yıldız, eski formuna kavuşmasına rağmen orta alanda Emre ve Gustavo ikilisiyle, sağ bekte ise Isla ve Dirar’la yarışmak zorunda. Sağ açık ise Deniz, Moses ve Dirar’la yarışacak. Adil Rami, Mevlüt ve Ferdi hazır kıta olarak beklerken Harun, Alper, Zajc, Tolgay, Serdar, Sadık kulübede kalacak görünüyor.

FENER TAT VERDİ

Bursaspor ile F.Bahçe, dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak maksadıyla oynanan hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bursa’da oynanan karşılaşmanın başlama vuruşunu çocuklar yaptı. Karşılaşmayı Bursaspor 2-1 kazandı. Yeşil-beyazlıların gollerini 4’te Burak Altıparmak, 43’te Burak Kapacak atarken, F.Bahçe’nin golü 87’de Mevlüt Erdinç’ten geldi. F.Bahçe’de maça 11’de başlayan yeni transfer Luis Gustavo bir pozisyonda sakatlanıp çıktı.