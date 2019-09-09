Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavililerin kanadı kırıldı. Hem de bir değil iki kanadı! Sağ kanatın vazgeçilmezlerinden Abdülkadir Ömür'ün menisküsünde yırtık çıkmasının ardından yedeği Yusuf Sarı'dan da aynı haber gelmişti. İki futbolcudaki üzücü gelişmenin ardından gözler kulübedeki diğer alternatife çevrildi. O da Fenerbahçe maçına on bir başlayan ve asist yapan yeni transfer Donis Avdijaj... Kosovalı genç, bir buçuk ay gibi ciddi bir zaman diliminde Ünal Karaman'ın gözdesi olacak. Bu sezon en az 10 gole katkı sağlamak istediğini belirten ve her zaman göreve hazır olduğunu söyleyen Avdijaj, bordo-mavililerin başarısı için elinden geleni yapacağını belirtiyor. Bu arada Abdülkadir Parmak ve Yusuf Sarı'nın sakatlığında yanlış teşhis koyduğu düşünülen ve görevinden ayrılan kulüp doktoru Hakan Bozdoğan'ın yerine getirilen Hakan Ayaz işbaşı yaptı. Yönetimin, oyuncu sağlığı konusundaki hassasiyeti camiada müspet tepkilerle karşılandı.

ÇİFT İDMAN

Bordo-mavililer, millî ara sonrasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına çift idmanla devam etti. İdmana millî oyuncular ile sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür ile Yusuf Sarı katılmadı.