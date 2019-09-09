Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teşekkürler Ankara, teşekkürler kızlar… 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda başkent Ankara’daki final maçında son şampiyon Sırbistan’a 3-2 yenilen Filenin Sultanları gümüş madalya kazandı. Grup maçında yenildiğimiz Sırbistan karşısında maça harika başladık. Kısa bir bocalamanın ardından Sultanlar Kuptan Eda’nın performansıyla canlandı. Hande ve Meryem’in de Eda’ya katılmasıyla ay-yıldızlılar ilk seti 25-21 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sete kötü başlayan millîler 11-5 geriye düştükten sonra toparlanmaya çalışan millîler skoru 23-21’e kadar taşıdı. Eda’nın dışarı giden servisinden sonra Sırplar hata yapmadı ve seti 25-21 kazanıp skoru 1-1’e getirdi.

KUPA ELİMİZDEN DÜŞTÜ

Üçüncü sette hücumları bitiremeyen millîler beş farkla geriye düşse de toparlandı. 15-15’lik skorda Sırbistan’ı yakalayan kızlar savunmada yetersiz kalınca bu seti de 25-21 kaybetti: 1-2. Dördüncü sette Ebrar’ın devreye girmesiyle coşan ay-yıldızlılar hücumda Meryem’in sayıları, Hande ve Zehra’nın da iyi savunmasıyla 22-21 öne geçtiği 25-22 kazanıp kupanın kulpuna yapıştı: 2-2. Tie-break seti bizim için iyi başlamıştı. Skoru 12-11’e taşıdığımız anlarda beklenmedik kırılmalar yaşadık ve son seti 15-13, maçı da 3-2 kaybettik. Ancak Filenin Sultanları gösterdiği mücadeleyle gönüllerin şampiyonu oldu…

BİR GÜN MUTLAKA

A Millî Kadın Voleybol Takımımızın antrenörü Giovanni Guidetti, elde ettikleri ikinciliğin en az şampiyonluk kadar değerli olduğunu söyledi. Takımıyla gurur duyduğunu söyleyen İtalyan teknik adam “Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Sırbistan en iyi oyununu oynamadı. Kazanabilirdik, maçı onlara biz verdik. Takımımız genç oyunculardan kurulu. O yüzden birçok hata yaptık ama bir gün mutlaka şampiyonluk gelecektir” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası’nda ikinci olan Kadın Voleybol Millî Takımı’nı yayımladığı bir mesajla tebrik etti. Erdoğan, Filenin Sultanları hashtag’iyle ise millîlere teşekkür etti.

TEŞEKKÜRLER ANKARA

Ankara seyircisi daha önceki maçlarda olduğu gibi final maçında da tribünleri hınca hınç doldurdu. Ay-yıldızlı takıma büyük destek veren Ankaralılar, verdikleri destek ve tezahüratlarıyla rakipleri bile kendilerine hayran bıraktı.

AFYON'DAN BAŞKENT'E

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dün Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası’nda kazananlara ödüllerini dağıtıp Ankara’daki final maçına koştu. İkinci setten itibaren maça yetişen Kasapoğlu millîleri hem tebrik hem teselli etti.

İKİNCİ DEFA AVRUPA İKİNCİSİYİZ

Filenin Sultanları, 2003’ten sonra yine Ankara’da Avrupa ikincisi oldu. Türkiye, bu yıl 31’incisi düzenlenen organizasyonda 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 4 madalyaya ulaştı. Türkiye, 2011 ve 2017 yıllarında da Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazanmıştı.

ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUK

Finalde Türkiye’yi yenen Sırbistan, üst üste ikinci, toplamda ise üçüncü defa Avrupa şampiyonu oldu. Sırbistan, Avrupa şampiyonalarındaki yenilmezlik serisini de 16 maça çıkardı. Sırbistan’ın, Avcrupa’da 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 6 madalyası bulunuyor.

POLONYA’YI 3-0 YENDİ

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası üçüncülük mücadelesinde İtalya, Polonya’yı 3-0 mağlup etti. 25-23, 25-20, 26-24’lük setlerle Polonya karşısında üstünlük sağlayan İtalya şampiyonada bronz madalyanın sahibi oldu.

BU TAKIMIN ÖNÜ AÇIK

Millî takımın kaptanı Eda Erdem Dündar şampiyonluğu kıl payı kaçırdıklarının altını çizerken “Kimse bizden final beklemiyordu. Dünya ve Avrupa’da bir numara olan takıma karşı bu şekilde mücadele etmek gurur verici. Bu takımın önü açık” diye konuştu.