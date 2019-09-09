Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar’da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası’nın 17. ayağı büyük heyecana sahne oldu. 36 ülkeden 80 sporcunun katıldığı yarışta her iki kategoride de Red Bull KTM pilotları birinciliğe ulaştı. MXGP kategorisinde Red Bull KTM takımından Hollandalı Jeffrey Herlings zafere ulaştı. Başarılı pilot geçen sene de Ayfon’da damalı bayrağın altından ilk sırada geçmeyi başaran Herlings’i, takım arkadaşı Glenn Coldenhoff takip etti. Üst üste ikinci defa Dünya Motokros Şampiyonası yarışına ev sahipliği yapan Afyon’da mutlu sona son andaki atağıyla ulaşan Herlings “Burada yeniden kazanmak harika” dedi. MX2 kategorisinde ise Red Bull KTM’den İspanyol Jorge Prado birinciliği göğüsledi. Onu takım arkadaşı Tom Vialle ve Roan Van de Moosdijk takip etti. Dünya Motokros Şampiyonası’nın 18. ayağı 15 Eylül’de Çin’in Şanghay şehrinde yapılacak.