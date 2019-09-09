Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emre Belözoğlu önceki gün oynanan Andorra maçına tabela anlamında değil belki ama oyun anlamında damgasını vuran isimdi. Yaş 39 ama o, 90 dakika sahada kaldı ve gençlere tabiri caizse taş çıkardı... Yaş gününde ay-yıldızlı formayı 100. defa giyen ve tarihe geçen tecrübeli isim hem arkadaşlarına liderlik yaptı hem de oyunun hem savunma hem hücum yönünü oynadı. 90 dakikalık bölümde 101 pas yapan Emre Belözoğlu’nun pas yüzdesi de 89’du.

TAM BİR SAVAŞÇI

Golümüzü atan Ozan Tufan, Belözoğlu ile aynı ortamda bulunmanın şans olduğunu ve örnek alınması gerektiğini belirtirken Emre Belözoğlu 10 ikili mücadele kazandı, kısa boyuna rağmen üç de hava topu aldı. Bir şut atan ve onda da isabet bulan kaptan, dört top kaptı, üç de top yitirdi. Çalıştığı hocaların vazgeçilmezi olan Emre yaşına rağmen hırsını ve savaşçı kimliğini her zaman ortaya koydu.

BİR FİRE DAHA

2020 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda deplasmanda Moldova ile karşılaşacak olan A Millî Takımda sakatlığı bulunan Okay Yokuşlu da kadrodan çıkarıldı. Daha önce de Cengiz Ünder de sakatlığından dolayı kafileden ayrılmıştı.

GÖREV MASSA’NIN

Ay-yıldızlı takımın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda yarın deplasmanda Moldova ile oynayacağı mücadeleyi İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. 21.45’teki maçta Massa’nın yardımcıları Filippo Meli ve Alberto Tegoni.

FORMAYI KAPIYOR

İki sezon öncesine kadar Fenerbahçe’de zor günler geçiren ve bir ara futbolu bırakma noktasına bile gelen Ozan Tufan, hem kulüp bazında hem de A Millî Takım’da yeni bir sayfa açmanın mutluluğu içinde. Hatalarından gerekli dersleri aldığını belirten ve tamamen işine odaklanan genç oyuncu, Andorra maçının kahramanıydı. Galibiyeti getiren Ozan Tufan’ın Moldova mücadelesinde on bire girmesi bekleniyor. Ki aynı Ozan Tufan, kulübü Fenerbahçe’de de Ersun Yanal’ın değişmezleri arasında yer alıyor.