Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, sezon başında Yusuf Yazıcı'yı Lille'e göndermiş ve bordo-mavili taraftarların büyük bir kısmını üzmüştü. Transferin son gününde ise sürpriz bir gelişmenin yaşandığı iddia edildi. Bir başka Fransız ekibi Monaco'nun Abdülkadir Ömür için Trabzon'un kapısını çaldığı ve 21 milyon euro (132 milyon TL) teklif ettiği iddia edildi.

AVRUPA İÇİN HAZIR DEĞİL

Genç yıldızı kesinlikle takımda tutma kararı alan bordo mavili ekibin, Monaco'ya "Hayır" cevabı verdiği belirtildi. Yönetimin teklif için teşekkür ettiği ancak oyuncunun gelişiminin Trabzonspor'da sürmesi gerektiğine vurgu yaptığı ifade edildi.

5-6 AY SAHALARDAN UZAK KALABİLİR

AEK maçında sakatlanan Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür ameliyat olacak. Oluşan ödem nedeniyle sol diz ekleminden ameliyat olacak yıldız oyuncunun 5-6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

20 yaşındaki futbolcu bu sezon 6 resmi maçta forma giymiş ve 1 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı. (Takvim)