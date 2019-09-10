Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

A Millî Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası O Grubu klasman maçında Yeni Zelanda'ya 102-101 mağlup oldu. Millî takım, Tai Webster'in basketlerine engel olamayınca 3. dakikada 8-4 geriye düştü. Hücumda dağınık bir görüntü veren rakibi karşısında Melih ile sayılar bulmaya devam eden 12 Dev Adam, Cedi Osman'ın devreye girmesiyle 9. dakikada 28-21 ile tekrar öne geçti. Kalan süre içinde rakibinin 5-0'lık serisine engel olamayan Türkiye, Cedi Osman'ın uzak mesafeden son saniye üç sayılık basketiyle ilk çeyreği 31-26 önde tamamladı. İkinci çeyrekte savunmada zorlanan Türkiye, üstünlüğünü koruyamadı ve 17. dakika 44-44 beraberlikle geçildi. İlk yarının son 3 dakikasında karşılıklı basketler olurken, milli takım hızlı hücumda Melih'in basketiyle soyunma odasına 53-50 önde girdi.

CEDİ'NİN ÇABALARI

Karşılaşmanın ikinci yarısına 6-0'lık seriyle başlayan millîler, Cedi Osman'ın basketiyle 22. dakikada 9 sayılık fark (59-50) yakaladı. Yeni Zelanda'nın baskılı savunması karşısında zaman zaman zorlanan ay-yıldızlılar, Tai Webster'in basketiyle 27. dakikada farkın bir sayıya düşmesine engel olamadı: 66-65. Türkiye, rakibinin kötü hücumlarını iyi değerlendirdi ve 3. çeyreği 77-74 önde geçti. Son periyoda hücumda kötü başlayan Türkiye 32. dakikada 79-78 geri düştü. Rakibinin üst üste smaç basketlerine engel olamayan milli takım, Cedi Osman ile ayakta kalmasını bildi ve 38. dakikada bir defa daha öne geçti: 97-96. Ancak son sözü Yeni Zelanda söyledi: 101-102. Millîler rakibine 18 sayının altında mağlup olduğu için olimpiyat elemelerine katılma hakkı yakaladı.

ÜÇ EKSİK VARDI

Millî takımın Yeni Zelanda ile yaptığı maçta sakatlıkları bulunan Ersan İlyasova, Sertaç Şanlı ve Furkan Korkmaz forma giyemedi. Üç oyuncu mücadeleyi yedekler arasında takip etti. Ersan, Çekya karşılaşmasında; Sertaç ile Furkan da Karadağ karşılaşmasında sakatlık yaşamıştı.

DÜŞTÜK VE KALKTIK!

A Millî Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca maç sonrası yaptığı açıklamada Dünya Kupası'nın kendileri adına hedef turnuva olmadığını söyledi. Olimpiyat vizesi almak için katıldıkları turnuvadan elemelere katılma hakkıyla döndüğümüzü ifade eden Sarıca "Olimpiyat elemelerine hak kazandık, bu önemli. Çünkü düştüğümüz yerden kalkmamız lazımdı. Özellikle psikolojik olarak çok gerilmiş, geride kalmıştık. Bu hakkı elde ettiğimiz için mutluyuz. Artı olarak ne çıkarabiliriz? İlk defa dünya şampiyonası oynayan yedi-sekizoyuncumuz var. Onların tecrübesini kazandık" dedi.