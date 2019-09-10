Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş bugünkü Moldova maçına kazanmak için çıkacaklarını söyledi. Ay-yıldızlı ekibin sahada uygulayacağı futbol anlayışını, “Savunma oynayıp kontra atağa çıkıyorlar. Hücum edip, rakibi oynatmadan, merkez ve kanatları kullanarak gol arayacağız. Bunları Andorra maçında da denedik” sözleriyle tarif eden Güneş, “Becerileri ve doğruları fazla yaptığınız zaman goller gelir. Yarın (bugün) da bunu yapmayı umuyoruz. Vodafone Park zemini mevcut zeminler arasında en kötü olanı. Çabuk oyunda, ikiye birlerde sıkıntı oluyor. Ama bunlar mazeret değil. Net pozisyonlar yakaladık. Kasımpaşa’nın sahası zemin olarak çok daha güzel. Şimdi bunları söyleyince yarın ‘Beşiktaş’ın sahası kötü’ diye yazacaksınız” siteminde bulundu.

Türkiye yanımızda

Güneş şöyle devam etti: Deplasmanda bir İzlanda mağlubiyetimiz var. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Bu takım oynayarak, gelişerek kadro haline dönüşüyor. Fransa maçındaki güveni, oyunu, tempoyu yaptığınız zaman fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Bizimle olmayan ama düşündüğümüz çok oyuncu var, yeni isimler ileride bizimle olabilir... A Millî Takım maç kazanmak için sahaya çıkar biz de o inanışla sahada olacağız. Üç puana ihtiyacı olan takımız. Tarih her gün yeniden yazılıyor. Geçmişte takılıp kalmanın bir anlamı yok. Geçmişten dersler çıkarmak gerekiyor. Fransa ve İzlanda ile ortak gidiyoruz. Olumsuzluk yok, takımımıza güveniyoruz. İyi oyun bekliyoruz. İyi oyun olmasa da kazanmak istiyoruz. Sağ olsun bütün Türkiye yanımızda. Kimseyi utandırmak, kimseye hainlik yapmak istemiyoruz...

GÜNEŞ'İ KIZDIRDILAR

Millî takımı Kişinev’den otele götüren otobüsün havalimanından çıktıktan sonra dışarıda bir süre beklemesi teknik direktör Şenol Güneş’i kızdırdı. Bekleme süresi artınca küplere binen Şenol Güneş “Neyi bekliyoruz, hadi gidelim” diye tepki gösterdi. Güvenlik amiri devreye girince otobüs hareket etti. Kişinev’de alınan geniş güvenlik tedbirleri dikkatlerden kaçmadı.

MUTLU DÖNMEK İSTİYORUZ

A Millî Takım’ın kalecisi Mert Günok, “Gücümüzün farkındayız. Moldova’ya saygı duyuyoruz. Galibiyet için sahada olacağız. Öz güvenimiz yerinde. Üç puanı alıp ülkemize mutlu döneceğiz” derken, “İlk maçtan itibaren halkımızın arkamızda olduğunu hissetmek çok güzel bir duygu. Bu desteği hissetmek, uzun süre sonra böyle bir birliktelik yakalamak bizim için itici bir güç oluyor” sözlerini kullandı.