Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lige istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş, Gazişehir maçının hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Abdullah Avcı ilk on biri yeniden şekillendirmenin derdinde. Yeni gelenlerle birlikte kadroda rötuş yapmaya hazırlanan başarılı teknik adam Mohamed Elneny’nin idmanlarda gösterdiği performanstan memnun kaldı. Mısırlı oyuncunun takıma çabuk adapte olduğunu düşünen Avcı Elneny’yi Gazişehir maçında ilk on birde görevlendirecek. Özellikle yenilerle sık sık toplantı yapan Avcı bir diğer yeni transfer Diaby için ise kararsız.

DÖRT KRİTİK SINAV

Millî maçların ardından Beşiktaş’ı dört maçlık zorlu bir periyot bekliyor olacak. Siyah-beyazlılar ligde ve Avrupa’da ikisi deplasman, ikisi iç saha olmak üzere üst üste dört kritik müsabaka oynayacak. Gazişehir deplasmanının ardından Slovan Bratislava için Slovakya’ya gidecek olan Beşiktaş, ligde içeride Başakşehir ile dışarıdaki da Trabzonspor ile karşılaşacak. Kartal sonrasında ise Dolmabahçe’de Wolverhampton’ı ağırlayacak. Avcı, bu zorlu periyottan kayıpsız çıkmanın hesaplarını yapıyor.

EN GÜÇLÜSÜ BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlıların 19 Eylül’de deplasmanda karşılaşacağı Slovan Bratislava’nın forveti Andraz Sporar, Beşiktaş’tan çekindiklerini söyledi. Yirmi beş yaşındaki golcü “Grubun en iyi takımıyla oynayacağız. Bize göre çok tecrübeli bir ekip. Eğer sahamızda kazanabilirsek büyük iş başarmış oluruz” dedi.