Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılılarda taraftarın bir an önce sahada görmek istediği oyuncu kuşkusuz Radamel Falcao... Sarı-kırmızılıların büyük ses getiren golcüsü yavaş yavaş takıma alıştırılıyor. 19 yaş altı takımı ile oynanan ve 4-0 kazanılan hazırlık maçında iki gol atan Falcao, fiziki açıdan tam olarak hazır değil. Teknik direktör Fatih Terim'in yakından ilgilendiği Kolombiyalı oyuncu fazla zorlanmayacak. Kondisyoner Bartali'ye teslim edilen Falcao 6. haftadaki Fenerbahçe maçına kadar hazır tam hazır hâle getirilecek.

ANDONE 11'E

Ligde cuma günü Kasımpaşa ile sahasında karşılaşacak Cimbom'da Falcao için ilk etapta riske girilmeyecek. Kadroya alınacak olan golcü oyuncu maçın gidişatına göre tercih edilecek. Her ne kadar taraftar sabırsız bir şekilde Falcao'yu on birde görmek istese de Terim ve kurmayları gelecek maçların zorluğunu düşünerek karar verecek. Sarı-kırmızılıların, Kasımpaşa maçında forvet bölgesinde bir diğer yeni transfer Florin Andone olacak.

STOPERLERE UYARI

Galatasaray'ın geçen sezonun devre arasında aldığı Luyindama ve Marcao'ya uyarılar devam ediyor... Aşırı güvene bağlı olarak zaman zaman çok öne çıkan ve ferdî hatalar yapan ikiliden garanti oynamaları istendi. Özellikle rakiple bire bir kalındığında kırmızı kartlık hareketlerden uzak kalınması gerektiği vurgulandı.

TERİM'İN KEYFİ YERİNDE

PFDK'dan dört maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, idmanlarda takıma pozitif enerji veriyor. Tecrübeli teknik adam oyuncularla şakalaşıyor ve takımını o gergin ortamdan uzak tutmaya bakıyor.