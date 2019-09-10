Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transferin hareketli takımlarından olan ve Yusuf Yazıcı'yı 16,5 milyon avroya satan ve rekor kıran bordo-mavililerin diğer gözde Abdülkadir Ömür'ü 21 milyon avroya vermediği ortaya çıktı. Geçelim detaylarına... Menisküs yırtığı tespit edilen ve takımdan 1,5 ay uzak kalacağı açıklanan genç yetenek için gözünü karartan kulüp Monaco... Fransız ekibi 10 milyon avro ile başladığı teklifini son olarak bonuslarla birlikte 21 milyon avroya kadar çıkardığı ancak yönetimin olumsuz cevap verdiği belirtildi.

HENÜZ HAZIR DEĞİL

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun kararının perde arkasında ise hem oyuncunun durumunu düşündüğü hem de kulübün hedeflerini dikkate aldığı belirtildi. İki kabiliyetli oyuncuyu birden kaybedip şampiyonluk hedefinin uzağında kalmak istemeyen Ağaoğlu, Ömür'ün de tam olarak Avrupa'ya hazır olmadığı görüşündeydi. Genç futbolcunun bu sezon da iyice pişerek yeni sezonda Avrupa kulüplerinden birini gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.