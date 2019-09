Türkiye Gazetesi

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde düzenlenen programa ulusal ve yerel gazete ve televizyonların temsilcileri katıldı. Tecrübeli çalıştırıcı Çalımbay, Sivasspor’daki ilk 3 haftalık süreci, sakat oyuncuları, VAR sistemini, transfer sürecini ve taraftarlarla ilgili düşüncelerini paylaştı.

“En düzenli kulüp Sivasspor”

Sivasspor’un ligdeki en düzenli kulüp olduğunun altını çizen Rıza Çalımbay, “Sezona sıkıntılı başladık. Onun sebebi de bizden önceki dönem takımdan çok oyuncunun gitmesiydi. Çok az bir kadro ile antrenmanlara başladık. Hem Bolu’daki hem de Hollanda kampımız gerçekten mükemmel geçti. İyi takımlarla hazırlık maçı oynadık. Kısıtlı kadro ile iyi işler yaptık. Kulüplerin yayıncı kuruluş ile ilgili biraz sıkıntıları vardı. Ondan dolayı transferlerimizi tam anlamıyla yapamadık. Yönetime bağlı bir neden değildi. Birçok kulüpte çalıştım ama gördüğüm en düzenli kulüp Sivasspor. Hiçbir zaman gereksiz transfer yapmamıştır. Zaten biz de izin vermiyoruz. Oyuncular da hiçbir zaman maddi açıdan sıkıntı yaşamadılar. Ben burada çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Her şeyden önce kendi memleketim, kendi bildiğim yönetim, kendi tanıdığım bir taraftar kitlesi var ama en önemlisi başarılı olmamız” şeklinde konuştu.

“Ligde her puan çok önemli”

Ligde alacakları her puanın kendileri adına çok önemli olduğunu belirten kırmızı-beyazlıların teknik adamı, “Biz yeni bir takımız. Kim ne derse desin yeni takımız. Çok oyuncumuz gittiğinden dolayı transferler yaptık. Birçok oyuncumuz sonradan geldi. Bazıları lig başladıktan sonra geldi. Birlik, beraberlik açısından biraz sıkıntı yaşadık. Örneğin Traore’yi aldık. Keşke Traore’yi sezon başlar başlamaz alsaydık. Hatta Yatabare de aynı şekilde. Daha bir sürü var, bu şekilde. Kopuk kopuk bir hazırlık dönemi geçirdik ama neticede hepsini toparladık. Sonra lige çok iyi bir giriş yaptık. Beşiktaş maçı çok iyi oynadığımız bir maç oldu. Net bir galibiyet aldık. Daha sonra Rize’de bir sıkıntı yaşadık. Bana göre Rize maçının hakkı en kötü beraberlikti. Antep maçına geldik. Yine aynı şekilde sıkıntı yaşadık. Ne olursa olsun ligde her puan çok önemli. Sürprizler yaşanıyor bazen” ifadelerini kullandı.

“Final niteliğini taşıyan maçlar var”

Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor karşılaşmalarını final maçları olarak nitelendiren Çalımbay, şöyle konuştu:

“Bizim için önemli olan bundan sonrası. 3 tane final niteliğini taşıyan maç var, Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor. Biz bunları final maçı gibi görüyoruz. Oralardan mutlaka çok iyi şekilde çıkmamız gerekiyor. Bir tanede gerçek var, hiçbir takımı tanımıyorum. Örneğin Antep’i tanımıyoruz. Analiz yaptırıyoruz, maçını seyrettiriyoruz ama çok maç oynamadıkları içinde kapalı kutu gibi oluyorlar. Eksiklikler olabiliyor ama ligin 6 veya 7. haftasından sonra mutlaka herkes birbirini tanıyacaktır ve gerekli şeyler yapılacaktır. Bizim takım olarak gerçekten iyi bir havamız var. İyi arkadaşlardan, yetenekli arkadaşlardan kurulu olan bir takımız.”

“4 tane sakatımız var”

Takımda bulunan sakat oyuncuların son durumu hakkında da bilgi veren Rıza Çalımbay, “Bazı arkadaşlarım gerçekten maç temposunu kazanmalı. Son hazırlık maçında gördük. Bazı arkadaşlarımız halen hazır değil ve onlara da zaman lazım. O yüzden biraz sıkıntı yaşıyoruz. İnşallah o arkadaşlarımız da kısa sürede gelecek. Çünkü bizim herkese ihtiyacımız var. 1 ay sonra kupaya başlayacağız. O yüzden herkese ihtiyacımız olacak. Herkesi hazır etmeye çalışıyoruz, bu da bizde bayağı zaman alacak. Şu anda Armin’in adele yırtığı var, 2 hafta yok. Barış’ın bizden önce sakatlığı varmış ödeminden dolayı, 3 hafta Barış’tan yararlanamayacağız. Ziya’nın da sol kasığında yırtık var, bu maçta oynamayacak. Fatih’in bir sıkıntı var. 4 tane sakatımız var” açıklamasında bulundu.

“VAR’a gitmiyorlar”

VAR sistemi ile ilgili bazı sıkıntıların olduğunu da sözlerine ekleyen DG Sivasspor çalıştırıcısı, sistemin düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Çalımbay; “Lig başlamadan önce buraya Barış Şimşek geldi ve seminer verdi. Türkiye’nin en iyi hakemlerinden bir tanesi. VAR’ın da başında. Bence de VAR çok güzel bir şey. Hakem arkadaşlarımızın hatalarını sıfıra indiriyorlar. Ben Kasımpaşa’da çalışırken, Deniz Çoban bize bir hata yaptı. Penaltı olmayan pozisyona penaltı verdi. Sonra geldi bizden özür diledi ve hakemliği bıraktı. Eğer VAR sistemi olsaydı Deniz Çoban şu an hakemlik yapıyordu. Bu kadar basit. O yüzden yaralı bir şey. Bu Anadolu takımları için çok yararlı bir şey ama hakem arkadaşlarımız da maalesef biraz sıkıntı başladı. Bana göre VAR’dan iyi şekilde yararlanamıyorlar, çünkü gitmiyorlar. Gitmesi 1 dakikasını, 30 saniyesini alır. Gitmeleri gerekiyor, görmeleri gerekiyor. VAR’da yanlış yapılan bir şey var. Bence VAR’ın başında olan arkadaşların maç yönetmemesi gerekiyor. VAR’a bakacak olan arkadaş bir hafta önce maç yönetiyor, ondan sonra o arkadaşımız başka maça çıkıyor. Hüseyin Göçek bizim maçtan önce VAR’ın başındaydı Rize’de. Sonra 1 hafta sonra bizim maça geldi. Hakemlerimizin hepsi değerli ama VAR sistemindeki yanlış; bence maç yöneten arkadaşların orada olmaması gerekiyor. O VAR sisteminin başında Barış Şimşek varsa, Barış Şimşek’in de kendine göre bir ekibi olması gerekiyor. VAR sistemindeki hakemleri belki de kimsenin bilmemesi gerekiyor. Hüseyin Göçek bizim maça geldi. Allah’tan Sivasspor taraftarı agresif, hakeme tepki gösteren bir taraftar değil. İyi taraftarız biz” dedi.

Rıza Çalımbay, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Benim kendi düşüncem VAR’daki arkadaşların maç yönetmemeleri. Maç yönettiği takdirde her zaman o sıkıntılar yaşanacak. Veya VAR’da kimin olduğunu açıklamamaları gerekiyor. Yada VAR’da konuşulanların herkesin bilmesi gerekiyor. Bizim maçta bir daha söylüyorum; Fırat Aydınus bilerek gitmedi VAR’a. Gidebilirdi, gitseydi Fırat hoca da oradaki penaltıyı kesinlikle görecekti. Yüzde yüz görecekti. Gerek görmedi. Bizim o maçtaki pozisyonumuz bize değil de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor’a yapılsaydı olay çok farklı olurdu. Fırat Aydınus’a diğer hafta maç vermezlerdi. Kesinlikle vermezlerdi. Onun için eşit davranmaları gerekiyor. VAR’ın ayrı bir kadrosu olmalı.”

"Emre Kılınç'a Beşiktaş'tan teklif geldi"

Çalımbay, Emre Kılınç’a Beşiktaş’tan teklif geldiğini de dile getirerek, “Biz sezona başlarken Emre Kılınç gidecek gözüyle bakıyorduk. Bana öyle söylediler, Emre’yi isteyenler var diye. Emre sezon başı gidebilseydi bizim için iyi olurdu. Hemen yeni bir arkadaş kazandırabilirdik. Zaman ilerledikçe az kalınca Emre’yi verme şansımız olmadı. En son Beşiktaş istedi Emre’yi. Veremezdik, öyle birini verirsek hiçbir kazancı olmaz. O yüzden transferden vazgeçtik. Devre arası ne olur bilemeyiz. Diğer sezon sözleşmesi bitiyor. Şimdi Emre’nin yapacağı şey; gelecek burada kapasitesinin en üst seviyesine çıkacak. İlk yarıda mı gider? Sezon sonumu gider? Yada kulübümüzde mi kalır? Onun cevabını kendisi verecektir. Ama Emre çok iyi oyuncu, iyi şeyler yapacaktır mutlaka. Transfer yapılacaksa zamanlaması iyi olmalı” diye konuştu.

“Bizim için lig şu an yeniden başlıyor”

56 yaşındaki teknik adam, son olarak Sivas’ta başarılı olmak istediğini de belirterek, “Başarılı olmamız için de her şey lazım; taraftar lazım, transfer lazım, yönetimin desteği lazım. Şu anda bir bütün olduk bundan sonra istediğimiz seviyeye geleceğiz. Bizim için lig şu an yeniden başlıyor. İşin gerçeği; bu ilk maçımız olan Başakşehir. Oynayacağımız en zor maçlardan bir tanesi, onun için de çok iyi mücadele etmemiz gerekiyor. Herkesin kapasitesinin üstüne çıkması lazım” şeklinde konuştu.