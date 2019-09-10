Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Moldova ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa yönetti.

FRANSA MAÇINDA DA ASİST YAPMIŞTI

Karşılaşmanın 37. dakikasında Cenk Tosun'un attığı golde asisti yapan Dorukhan Toköz, Türkiye formasıyla çıktığı son üç Euro 2020 eleme grubu maçında da gol katkısı yapmayı başardı. Dorukhan, Fransa maçında Cengiz'in attığı golde asisti yapmış ve İzlanda karşılaşmasında takımımızın tek golünü kaydetmişti.