Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

A Millî Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri'nde oynadığı altıncı maçta deplasmanda karşılaştığı Moldova'yı 4-0'lık skorla mağlup etti. 90 dakikaya son dakikalarda kazandığı Andorra maçının ilk 11'ine göre beş farklı isimle başlayan Şenol Güneş'in bu hamlesi fiziksel olarak daha diri bir takımı beraberinde getirirken, karşılaşmada gol perdesi 37. dakikada açıldı. Everton'da forma şansı bulamadığı için formunu kaybeden ve Andorra karşısında eleştirilen isimlerden biri olan Cenk, Dorukhan'ın savunma arkasına attığı pasa iyi hareketlendi ve kaleci Coselev'i de çalımlayarak takımımızı öne geçirdi: 1-0. 40'ta kendisinin ve takımının ikinci golüne yaklaşan gurbetçi oyuncunun vuruşu auta gidince ilk yarı 1-0'lık Türkiye üstünlüğüyle sona erdi.

BİRBİRİNDEN ŞIK GOLLER

İkinci yarıya da hızlı başlayan kırmızı-beyazlıların kendilerini rahatlatan golü bulması uzun sürmedi. 57'de Cenk'in düşürülmesiyle kazanılan frikikte topun başına geçen Deniz Türüç, şık bir vuruşla farkı ikiye çıkardı: 2-0. 64. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta Cenk Tosun, Koşelev'den sıyrılmasına rağmen dar açıdan istediği vuruşu yapamadı ve top dışarı çıktı. 79'da uzun süre paslaşan ve Moldova'ya âdeta topu göstermeyen millîler uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir gole imza attı. Zeki'nin soldan ortasına gelişine bir vuruş çıkartan Hakan Çalhanoğlu'nun şutu üst direkten dönerken, pozisyonu iyi takip eden Cenk Tosun kafayla skoru 3-0'a taşıdı. Maçta son sözü ise 88'de sağ ayağıyla şık bir bitiriş yapan Yusuf Yazıcı söyledi: 4-0. Bu sonucun ardından grupta 15 puana yükselen ay-yıldızlı ekibimiz İzlanda ile arasındaki puan farkını üçe yükselterek önemli bir avantaj elde etti.

BU GOLÜ UNUTMAM

Moldova'ya çok şık bir gol atan Yusuf Yazıcı, "Ülkeme hizmet etmek benim için en büyük gurur. Millî takımda ilk golüm oldu, bunu unutamayacağım. Güzel mücadele ettik. Yolumuza en iyi şekilde devam edip, milletimizi hep sevindirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

TOSUN PAŞALAR GİBİ

Millî takımda dün iki gol birden atan Cenk Tosun 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde büyük çıkış gösterdi. Transfer olduğu Premier Lig ekibi Everton'da forma şansı bulmakta zorlanan futbolcumuz bunun acısını âdeta ay-yıldızlı forma altında çıkarıyor. Başarılı oyuncu elemelerde forma giydiği 4 maçta 4 gol attı. Bu istatistiğin diğer bir ilginç yanı dört golün hepsinin de Moldova'ya karşı atılmış olması. Türkiye'de oynanan ve 4-0 kazandığımız ilk maçta 2 gol atan Cenk, dün de Moldova'yı aynı akıbete uğrattı.

TEŞEKKÜRLER ARNAVUTLUK

Grubumuzda Fransa'dan sonra en büyük rakibimiz İzlanda deplasmanda Arnavutluk önünde şoku yaşadı. Arnavutlar Dermaku (32), Hysaj (52), Roshi (79) ve Cikalleshi'nin (82) golleriyle maçı 4-2 kazanarak bizi son derece sevindiren bir galibiyet elde etti. Buz adamlar Sigurdsson (47) ve Sigthorsson'la (58) karşılık verebildi. Fransa ise evinde Andorra'yı 3-0 mağlup etti.