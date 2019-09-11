Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın dünyaca ünlü yıldızı Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takımın dünkü antrenmanından önce açıklamalarda bulundu. Galatasaray’a transfer olma sürecini anlatan Falcao “Galatasaray’ın teklifi haziran başında geldi ve ilk teklif geldiği günden bu yana pozitiftim. Galatasaray’ın Türkiye’nin en büyük kulübü olduğunu biliyordum, Fatih Terim ile beraber çalışacaktım ve tabii ki Galatasaray taraftarının varlığı! Galatasaray taraftarını da yakından tanıyordum, onların nasıl bir güce sahip olduğunu biliyordum. Galatasaray’ın teklifini düşünmeden kabul etmemde bu durumlar çok etkili oldu” dedi.

ÇOK İYİ KADROMUZ VAR

Galatasaray’ın çok iyi bir kadroya sahip olduğunun altını çizen Falcao “Türkiye’den başka takımdan teklif almadım. Avrupa’dan ve ABD’den bazı teklif geldi ama ben Galatasaray’ı seçtim. Galatasaray, Avrupa’da söz sahibi bir takım ve Şampiyonlar Ligi’nde olacağız” dedi. Sarı-kırmızılı taraftarların havaalanındaki karşılama töreni için ise Kolombiyalı golcü “Mükemmel bir karşılama oldu. Açıkçası bunu bekliyordum. Ailemle beraber geldim, onlar da bu anları yaşasın istedim. Arkadaşlarımın anlattıklarını şu anda burada yaşıyorum” diye konuştu.

KIRMIZI KART CEZALISI

Galatasaray’ın yeni transferi Florin Andone, bu hafta Kasımpaşa maçında sahada olamayacak. İngiltere Premier Lig’de oynadığı son maçta gördüğü kırmızı kart sonrasında üç maç ceza alan Rumen oyuncu, bu cezanın ikisini çekmişti. Andone’nin cezası Kasımpaşa maçı sonrasında dolacak.

GÜMÜŞDAĞ ŞİKÂYET ETMİŞTİ

İkinci Başkan Abdürrahim Albayrak’a Cumhuriyet Başsavcılığından 5 bin lira idari para cezası kesildi. Albayrak, F.Bahçe-G.Saray derbisinden sonra Başakşehir’in şampiyon yapılacağı iddiasında bulunmuş ve “Bildiğim çok şey var” demişti. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da şikâyette bulunmuştu.