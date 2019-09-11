Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaraylı Ryan Babel, UEFA'nın "Şampiyonlar Ligi'nde yaz dönemi transferlerinden hangisi takımına en büyük katkıyı yapacak" anketinde en çok oyu alan isim oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Twitter hesabından dün başlatılan ankette Hollandalı yıldızın yanı sıra Mauro Icardi (Paris Saint-Germain), Aaron Ramsey (Juventus) ve Kostas Manolas (Napoli) yer aldı. Toplam 46 bin 579 takipçinin katıldığı ankette 32 yaşındaki Babel, oyların yüzde 65'ini aldı. Icardi yüzde 21, Ramsey yüzde 9, Manolas da yüzde 5 oy oranıyla sarı-kırmızılı futbolcuyu takip etti.