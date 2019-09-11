Daha önce İngiliz devi Liverpool’un ve Alman ekibi Schalke 04’ün takibe aldığı açıklanan Uğurcan Çakır’ı İngiliz temsilcisi Wolverhampton’un transfer listesine aldığı ortaya çıktı.
Wolverhampton’un temsilcilerinin Süper Lig’in 6.haftasında Trabzonspor’un evinde Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmaya gelerek, yetenekli file bekçisini canlı izleyecekleri belirtildi.
Yaz transfer döneminde Abdülkadir Ömür'ü de takibe aldıkları öğrenilen İngiliz ekibinin Uğurcan’ın yanı sıra Çaykur Rizespor’un file bekçisi Gökhan Akkan’ı da izleyecekleri kaydedildi.