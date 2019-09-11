Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’ndeki Gloria Sport Arena’nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen turnuvanın ikinci maçında Anadolu Efes ile Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas karşı karşıya geldi. Mücadele etkili başlayan lacivert-beyazlı ekip, ilk periyodu 26-23 önde tamamladı. İkinci yarıda başa baş bir mücadele yaşanırken, Litvanya temsilcisi soyunma odasına 44-42 önde girdi. Üçüncü periyot 67-67 ile geçilirken son periyotta da eşitlik bozulmadı ve mücadelenin normal süresi 88-88 sona erdi. Uzatma periyodunda özellikle Larkin’in etkili oyunuyla Anadolu Efes salondan 100-98 galip ayrıldı. Lacivert-beyazlı ekipte en skorer oyuncu 24 sayıyla Larkin olurken, Zalgiris de ise Nigel Hayes 27 sayı ile takımına katkı yaptı.
Anadolu Efes uzatmalarda kazandı
11.09.2019 - 23:36 | Son Güncelleme: 11.09.2019 - 23:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’da düzenlenen Gloria Kupası’nda B Grubu’nda Anadolu Efes, normal süresi 88-88 sona eren mücadelede Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas’ı 100-98 mağlup etti.
Etiketler : Antalya,
649740 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/649740.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig