Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CAHİT EROĞUL

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı bugün Marmaris'te start alacak. Ülke tanıtımı açısından büyük önem taşıyan dev organizasyonda 22 ülkeden 54 otomobil ve 108 sporcu yarışacak. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı en büyük spor organizasyonu olan etkinlikte seyirciler, dört gün boyunca dünyaca ünlü pilotları izleyip yeşil ve mavinin buluştuğu bölgede heyecan dolu anlar yaşayacak. Marmaris üst üste ikinci defa aralarında ralli efsanesi Red Bull sporcusu Sebastien Ogier’nin de olduğu hızlı ve cesur pilotları ağırlayacak.

Sembolik start

Dünya Ralli Şampiyonası’nda son altı sezonu zirvede tamamlayan Red Bull sporcusu Ogier, geçen sene istediği gibi tamamlayamadığı Marmaris’te bu defa mutlu sona ulaşmaya çalışacak. 988,50 kilometrelik parkurun 310 kilometre uzunluğundaki 17 özel etabında zamana karşı büyük bir rekabet sahne alacak. Sembolik start, Marmaris Yat Limanı'nda bugün 18.00'de verilecek. Ekipler, yarın İçmeler'den Çetibeli'ye geçecek. Cuma günü ise son olarak 16,57 kilometrelik Ula etabı geçilecek.