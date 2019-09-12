Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Malumun ilamı gerçekleşti. Fenerbahçe’ye geldiği günden beri bekleneni veremeyen Mehmet Ekici kadro dışı bırakıldı. 2016-17 sezonunun devre arasında sarı-lacivertlilerle anlaşan, ancak transferine izin vermeyen kulübü Trabzonspor’la restleşip kadro dışı kalan Mehmet Ekici, büyük hayallerle geldiği Fenerbahçe’de hayal kırıklığının ötesine geçemeyince sarı-lacivertlilerin TFF’ye verdiği 28 kişilik kadroda kendine yer bulamadı. Ekici, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk maçında Düzcespor’a iki gol atmış ama yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalmıştı. Mehmet sonrasındaki süreçte de hep sakatlıklarıyla anıldı. Bir türlü iyileşemeyen, istikrar yakalayamayan tecrübeli oyuncunun kadro dışı kalma süreci ise hızlandı. Gözden çıkarılan Ekici, artık takımdan ayrı çalışacak ve forma giyemeyecek.

Bunu hak etmedim

29 yaşındaki orta sahanın devre arasında da Fenerbahçe’de tamamen ayrılması bekleniyor. Sarı-lacivertli formayla bu sezon maça çıkamayan Mehmet Ekici, iki sezonda 19’u ilk on birde 36 karşılaşmada görev yapmış, 5 gol, 6 asistlik katkı sağlamıştı. Ekici, kariyerinin en parlak dönemini ise Ersun Yanal’la Trabzonspor’da yaşamış, 42 maçta 10 gol, 14 asistle yıldızlaşmıştı. Fenerbahçe forması giymek için büyük zorlukları göze aldığını belirten Mehmet Ekici, kadro dışı kalmasıyla ilgili olarak “Kimse bana istenmediğimi söylemedi. Transferin bitmesine çok kısa süre kala benden kulüp bulmam istendi. Şimdi de kadro dışı bırakıldım. Ben bunları hak edecek ne yaptım! Çok büyük üzüntü yaşıyorum” ifadesini kullandı.

TOTTENHAM İSTİYOR

F.Bahçe’de üç maçta iki gol atan, Kosova ile üç maçta üç gol, iki asistlik performans sergileyen Vedat Muriç dünya devlerini harekete geçirdi. Özellikle İngilizlerin yakından takip ettiği Muriç için Harry Kane’i yedeklemek isteyen Tottenham’ın teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Deniz çok net

Moldova’ya attığı jeneriklik golle alkış alan Deniz Türüç’ten Galatasaray’ı kızdıracak açıklama. Transferde tercihini sarı-lacivertlilerden yana kullanan millî oyuncu “Galatasaray’a saygı duyuyorum ama Türkiye’de hiçbir kulüp Fenerbahçe’den büyük değil” ifadesinde bulundu.