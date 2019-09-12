Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kulübü Eylül Ayı Olağan Divan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda yapıldı. Toplantıya eski ve yeni başkanın sözleri damga vurdu. Eski başkan Dursun Özbek, kulübün önümüzdeki senelerde mali olarak büyük problemler yaşayacağını ifade ederken "Galatasaray’ın mali bağımsızlığına inanarak yaptığımız Riva-Florya projesi bugün zordadır, sebebini bilmediğimiz bir çıkmazın içindedir. Emlak Konut’la sözleşmeyi yapan kişiyiz. Dolayısıyla bu projenin ve sözleşmenin ruhunu en iyi bilen kişileriz. Bu sözleşmenin ruhu zedelenmiştir. 2016 yılında borç 55 milyon Türk lirasıydı. Bugüne geldik; 543 milyon Türk lirası. Adama sorarlar, ‘Nasıl 10 misli oldu?’ diye. Bu para ile ne yapıldığı konusu meçhul. Dursun Özbek’in kulüpten bir alacağı söz konusu değil, şirketin alacağı söz konusu ve şirket de hacze başvurmadı. Kanunların emrettiği şeyi yaptı" dedi.

> 5 milyon doları verin

Sonrasında başkan Mustafa Cengiz söz aldı ve Özbek'e cevap verdi: Dursun Özbek kürsüye çıktı, Riva ve Florya’nın Galatasaray’ı kurtarma projesi olduğunu, yönetimimizin de bunu doğru yönetmediğini açıkladı. Gerçekler acıdır. Onaylamasak bile Florya’dan çıkıp Kemerburgaz’a gitmek için elimizden geleni yaptık. Süreç 18 aydır sürüyor. Acaba eski yönetim bu Kemerburgaz’ı Florya’ya karşı alırken bir gün gidip baktı mı? Kırk metre kot farkını geçtim, maden ruhsatı olduğunu biliyor mu? İş bilmez diyor bana, hiçbir zaman tüccar, faiz ehli olmadım, paradan para kazanan biri olmadım. Otelin önünden geçerken başımı çeviriyorum, utanıyorum diyor. Ben de öyleyim. Başımı çeviriyorum. Otel için verdiği kefalet şu anda yok ve yapılandırma da eridi. Bütün yük spor kulübünün üzerinde. Taahhüt ettiği yıllık 5 milyon dolar net geliri Dursun Özbek’ten bir taraftar olarak talep ediyorum. Ayrıca siz Galatasaray’ı hacze de verdiniz icraya da verdiniz" diye konuştu.

Cengiz’den ilginç sözler

∂ Geçen sezon Erzurum maçında 2 puanımız gitti. O günden bu yana yayıncı kuruluşla aramız tam anlamıyla iyi değil.

∂ ‘Bu yönetim lise düşmanı’ yaftası yapıştırdılar bize. Liseyi övdüğümde, güreşteki gibi arkadan dolanıp 2 puan almayı hiç düşünmedim.

∂ İbra konusunda, ‘Biz seçime gidersek seçilemeyiz, bu nedenle mahkemeye gidelim’ diye düşünmedik. Bırakıp gitseydim, yüz yıl boyunca arkamızdan ‘Kaçtılar’ derlerdi.

∂ Biz 2 yılda almadık kupa bırakmadık. Mâli açıdan ilk defa kâra geçtik. 2 denetimden geçiyor bu kulüp. Bunlar dünyanın sayılı denetçi kuruluşlarından. Dursun Başkan’ın makyaj çantası mı burası?

KIZDIRAN TAYİN

Galatasaray ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki gerilim yeni bir boyut daha kazandı! Merkez Hakem Kurulu, TFF ile sarı-kırmızılı kulüp arasında teknik direktör Fatih Terim'e verilen dört maçtan men ve cezanın 19.05'te açıklanmasına yönelik yüksek tansiyonu görmedi! MHK, ligde cuma günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesine Ali Palabıyık'ı tayin etti. Ki, o Palabıyık, geçen sezon 28. haftadaki F.Bahçe-Galatasaray derbisindeki yönetimiyle dönemin Sabri Çelik MHK'sını ciddi şekilde yıpratmıştı. Maçın hakemi Ali Palabıyık ile VAR'daki Bülent Yıldırım arasındaki konuşmalar, tartışmalı pozisyonları hakemlere Jaap Uilenberg'in analiz iddiları uzun süre gündemi meşgul etmişti. Uilenberg bu iddiaları şiddetle yalanlamıştı.