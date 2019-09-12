Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken, son olarak ise Kosova Milli Takımı'nda skor ve asist katkısı yapan Vedat Muriqi, Avrupa kulüplerinin de radarına girdi.

Simeone istedi, Atletico devreye giriyor

Son dönem yaptıkları yakından takip edilen golcü futbolcu için Tottenham, milli maça temsilci göndermişti. Londra ekibinin yöneticileri Vedat için bir rapor hazırlarken La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in de bu transfer için harekete geçtiği iddia edildi.

Atletico Madrid yöneticilerinin de Fenerbahçe'nin sıradaki lig maçlarını izlemek için Türkiye'ye temsilci göndereceği de belirtildi.