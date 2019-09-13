Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CAHİT EROĞLU

Dünya Ralli Şampiyonası’nın 11. ayağı Türkiye Rallisi dün Marmaris’te başladı. Haliyle gözler tabii ki son altı yılın Dünya Şampiyonu ve Red Bull sporcusu Sebastien Ogier’in üzerindeydi. Yarış öncesi şampiyon rallici düşüncelerini Türkiye’ye anlattı... Şampiyonluk serisini 7 yıla çıkarmak istediğini belirten Fransız pilot, bu bağlamda Türkiye etabının kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak “Takımım Red Bull ve ben puan sıralamasında istediğimiz noktada değiliz. O yüzden Marmaris’te alacağımız puanlar bizim şampiyonluk şansımızın devam edip etmeyeceğini belirleyecek. Tabii ki buradan sonra 3 yarış daha koşacağız ama eğer buradan istediğimizi alarak ayrılırsak, mutlu son için şansımız devam eder” ifadelerini kullandı.

ŞANS DA LAZIM

Son yarışlardaki talihsizlikleri Türkiye ile birlikte geride bırakmak istediklerini de söyleyen Ogier “Şampiyonluk için ufak bir umut bile varsa ben onun için savaşırım. Son rallilerde hız konusunda sıkıntılar yaşadık ama biz bir takımız. Bu sorunları birlikte aşacağımızı biliyoruz. Neler yapabileceğimizin de farkındayız. Türkiye Rallisi’nde de bunu göstermek istiyoruz” dedi. “Geçen sene Marmaris’te yarışta oldukça sıkıntı yaşadık” diyen efsane isim “Ama bu sene farklı olacak. Kendime, takımıma ve şampiyonluk şansıma hâlâ inancım kuvvetli. Burada birinci olmak için şansa da ihtiyacınız var. Büyük kayaların sizden uzak durması lazım. Hem hızlı hem de aracınızı koruyarak gitmeniz gerekiyor. Ben de bunları yaparak Türkiye’den birincilikle ayrılmak istiyorum” diye konuştu.

SENEYE BIRAKIYOR

Arkadaşımız Cahit Eroğul’a konuşan şampiyon Ogier, Marmaris’te kazanmak zorunda olduğunu belirtirken gelecek sezon sonunda kariyerine nokta koyacağını belirtti. Efsane isim “Umarım bıraktıktan sonra insanların aklında olumlu bir imaj bırakabilirim” dedi.