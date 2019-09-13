Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Slovenya’nın Ljubljana şehrindeki Arena Stozice’de oynanan maçta güçlü rakibine fazla direnemeyen millî takımımızın adını bir üst tura yazdırması için ilk dört sırada yer alması yeterli olacak. Belarus, Rusya, Finlandiya, Slovenya, Kuzey Makedonya ve ay-yıldızlı takımımızdan oluşan gruptaki ilk maçında sahadan üzgün ayrılan millîler, gruptaki ikinci karşılaşmasında bugün 18.30’da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Takım sayısının 16’dan 24’e yükseltildiği turnuvada, altışar ekipten oluşan grupları ilk dört içinde tamamlayanlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Bu turdan itibaren müsabakalar, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.