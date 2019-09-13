Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, liderlik koltuğunu Alanya’dan geri almaya hazırlandığı haftada kadrosunda kritik bir değişiklik yapacak. Sakatlığı sebebiyle Moldova’yla oynanan millî maçta forma giymeyen Emre Belözoğlu ağrıları devam ettiği için bu karşılaşmada da riske atılmayacak. Şu ana kadar sergilediği performansla Fenerbahçe’yi ileriye taşıyan isim profili çizen Emre’nin sorumluluğun flaş transfer Luis Gustavo alacak. Bursaspor’la oynanan özel maçta 45 dakikalık bir performans sergileyen Brezilyalı yıldız beklentileri karşılayamamış ve sonrasında da sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Ciddi bir sağlık problemi olmayan Luiz Gustavo’ya güvenen Yanal, Alanya’da saha içi liderliğini Brezilyalı yıldıza verecek.

ENDİŞENİZ OLMASIN

Luiz Gustavo’nun sahada olması, teknik direktör Ersun Yanal’a çok istediği 4-3-3 sistemini uygulama imkânını da sağlayacak. Marsilya’nın hocası Villas-Boas’ın “Biz 4-3-3’ü Gustavo’nun üzerine kurmuştuk” açıklaması hatırlandığında sambacının değeri ortaya çıkarken, 4-2-3-1’den memnun olmasına rağmen Yanal’ın da asıl tercihinin bu diziliş olduğu biliniyor. Brezilyalı tekniğine ve Alman disiplinine sahip olan Luiz Gustavo ise her anlamda göreve hazır. Sezona Marsilya’da başlayan Gustavo “Bursa’da ufak bir sakatlık yaşadım ama kendimi gayet iyi hissediyorum” derken, “Fenerbahçe için sahada geri adım atmadan mücadele edeceğim. Bundan kimsesin şüphesi olmasın” ifadesiyle camiaya güven aşıladı.

ACELESİ YOK

Teknik heyet, uzun süre sahalardan uzak kalan Adil Rami’yi büyük bir dikkatle hazırlıyor. Özel program doğrultusunda günde çift idman yapan tecrübeli stoperin tüm verileri yakından takip ediliyor. Geçen hafta zorlamaya bağlı ağrıları olunca sakin olması yönünde uyarılan Adil Rami’nin Ankaragücü maçında kadroya dâhil olması bekleniyor.

GELENEK SÜRECEK

Çubukluyu bu sezon sırtına geçiren isimlerden Zanka, Fenerbahçe Dergisi’ne konuştu. Adı Mathias Jattah-Njie Jorgensen olan ancak Cool Running filminden gelen Zanka lakabıyla anılan tecrübeli stoper “Fenerbahçe’de forma giyen Danimarkalı oyuncular takıma sağladıkları katkılarla anılıyor. Ben de bu mirası sürdürmek istiyorum” dedi. Kendisini en çok zorlayan isimlerin Wilfred Saha ile Eden Hazard olduğunu itiraf eden Zanka, Fenerbahçe taraftarına methiyeler düzerken Saracoğlu’nun atmosferinin de çok etkileyici olduğunu söyledi.

NAZAR DEĞMESİN

Fenerbahçe’nin 2015’te 7 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Ozan Tufan herkesi hayal kırıklığına uğratmıştı. Uyarılar, cezalar kâr etmeyince geçen sezon devre arasında Alanyaspor’a kiralanan Ozan, Sergen Yalçın dokunuşuyla kendine geldi. Fenerbahçe’ye dönüşü muhteşem olan Ozan Tufan, kariyerinin en parlak günlerinden esintiler sunmaya başladı. Ersun Yanal ise süreci hem keyif hem endişeyle izliyor. Isla’nın yokluğunda sağ bekte de başarıyla görev yapan Ozan’ı saha içinde Emre’ye teslim eden Yanal, genç yıldızla kendisi de yakından ilgileniyor. Ozan’ın yeni bir düşüş yaşamaması için tüm teknik ekip teyakkuzda bekliyor.

FERDİ KENDİNE GELDİ

Geçen sezon forma şansı bulmakta zorlanınca dünyaya küsen Ferdi Kadıoğlu kendine geldi. Ersun Yanal’ın bu sezon üç lig maçında da rotasyona kullandığı 19 yaşındaki oyuncu idmanlardaki hırsıyla dikkat çekiyor. Ferdi’nin daha fazla süre alma çabasını yakından izleyen Ersun Yanal, genç yıldızı kupa maçlarında ilk on birde görevlendirmeyi planlıyor.