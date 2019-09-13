Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlılar geride kalan üç lig maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Ancak rakamlara bakıldığında Beşiktaş’ın zayıf noktaları ve çelişkileri de ortaya çıktı. Göztepe mücadelesini 3-0 kazanan Kara Kartal, sekiz şutta dört isabet bulup üçünü golle sonuçlandırırken puan yitirdiği iki maçta ise tezat bir durum ortaya çıktı. Topla oynama yüzdesi 60’a düşmeyen Abdullah Avcı’nın takımı 3-0 kaybettiği Sivas maçında 13 defa rakip kaleyi yokladı ancak sadece üçünde isabeti sağladı ancak golle sonuçlandıramadı. 1-1’lik Çaykur Rize maçında ise 20 şutta dört defa kale tutturuldu ve bir defa ağlar havalandırıldı.

PAS OYUNU İYİ

Başarılı pasta da 512 ortalama tutturan siyah-beyazlılar eğer son vuruşları başarılı bir şekilde yaparsa pozitif rakamlarının neticesini tabelada da almış olacak. Genel anlamda takımın üzerine koyarak her geçen gün daha iyiye gitmesinden memnun olan ve kendi oyun planının sahada uygulanmasından mutluluk duyan Abdullah Hoca, yakalanan pozisyonlar golle sonuçlandırıldığı takdirde problemlerinin kalmayacağı görüşünde. Pas oyununu beğenen ve oyuna da hükmedilmesinden mutlu olan Avcı seri galibiyet planlıyor.

ÜÇ MAÇTA TAM SÜRE

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı geride kalan üç resmî maçta tam altı oyuncuya tam süre verdi. Kimdi bunlar? Gökhan Gönül, Âdem Ljajic, Victor Ruiz, Domagoj Vida, Caner Erkin ve Güven Yalçın. Üç maçta oynayan ama eksik süre alan iki isim ise Oğuzhan Özyakup ile Tyler Boyd.

BEŞİKTAŞ'IN HEPSİNE TALİBİZ

DG Sivasspor’un idari menajeri Oray Baykal, oyuncuları Emre Kılınç’ın adının siyah-beyazlılarla anılmasıyla ilgili “Transfer dönemi kapandı. Bu dönemde transfer konuşmak doğru değil. O zaman biz de Beşiktaş’ın bütün oyuncularına talibiz. Bunda bir mantık var mı?” diye sitem etti.SİFTAH EDECEK

ELNENY HEYECANI

Beşiktaş’ın Arsenal’den kiraladığı Elneny, yeni takımıyla ilk maçına çıkacak. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın Mısırlı orta sahayı on bir başlatması bekleniyor. Ki, Elneny de bir an önce forma giymek istediğini söylüyor.

GÜVEN DUYUYOR

Sakatlıktan dönen Burak Yılmaz’ın tam olarak hazır olmaması ve Diaby’nin de yüksek ateş sebebiyle haftayı tedaviyle geçirmesi forvette Güven Yalçın’ı alternatifsiz kılıyor. Millî takımdan dönen 20 yaşındaki genç hücum oyuncusu Gazişehir Gaziantep maçında Abdullah Avcı’nın bir numaralı gol umudu olacak. Ümraniye’de yapılan özel maçta iki gol atan Umut Nayır ise yedek kuvvet olarak şans bekleyecek.