Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın yaptığı açıklamasına flaş bir hamle yaptı. İstanbul ekibi, Galatasaray'ın Twitter'dan yaptığı açıklamayı RT'ledi.
Başakşehir'den yeni hamle... Galatasaray'ın açıklamasına resmi hesaptan RT
13.09.2019 - 09:29 | Son Güncelleme: 13.09.2019 - 09:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray Kulübü, Başakşehir'in daha önce yaptığı açıklamasına dair resmi sitesinden cevap vermişti. Medipol Başakşehir'den ise hamle gecikmedi.
Etiketler : galatasaray,başakşehir,rt,hamle,
650008 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/650008.aspx
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