Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kasımpaşa canlı izle, GS Kasımpaşa şifresiz izle, GS Kasımpaşa bein sports izle, GS Kasımpaşa şifresiz kanallar, Galatasaray Kasımpaşa canlı skor, GS Kasımpaşa canlı anlatım... Süper Lig'in 4. haftasında perde, Galatasaray Kasımpaşa maçı ile açılıyor! İlk 3 haftada 4 puanı hanesine yazdıran sarı kırmızılı ev sahibi, taraftarı önünde alacağı galibiyet ile moral bulmak istiyor. Dünyaca ünlü yıldız Radamel Facao'nun forma giymesi beklenen karşılaşma, büyük heyecanla takip ediliyor. 1 puana sahip olan konuk ekip ise, Galatasaray deplasmanından alacağı galibiyet ile evine rahat bir şekilde dönmek istiyor. Galatasaray Kasımpaşa maçı saat kaçta, GS Kasımpaşa maçı canlı izle, GS Kasımpaşa şifresiz kanallar gibi araştırılan detaylara dair bilgiler haberimizde sizlerle

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Heyecanla beklenen mücadeleyi yukarıda paylaştığımız linkten canlı olarak takip edebilir, ücretli üyelik karşılığında ise canlı olarak izleyebilirsiniz.

GALATASARAY KASIMPAŞA MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao

Kasımpaşa: Fatih, Popov, Veysel, Youssef, Hafez, Sadiku, Khalili, Quaresma, Hajradinovic, Yusuf, Mame Thiam

Fatih Terim cezalı

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş, karşılaşma öncesinde cezalı durumda bulunuyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig’in 3. haftasındaki Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Fatih Terim’e 4 maç men cezası vermişti. PFDK, aynı karşılaşmada rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle Ümit Davala’ya da 3 maç men cezası uygulamıştı. Galatasaray Kulübü, Fatih Terim’in cezasıyla ilgili Tahkim Kuruluna itirazda bulunurken, kurul cezayı 3 maça indirdi. Hasan Şaş da geçen sezonun 33. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan maçtan sonra 8 maç men cezası almıştı. Kasımpaşa maçında Galatasaray’ın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer alacak.

Falcao ve Lemina ilk maçına çıkacak

Galatasaray’ın yeni transferlerinden Radamel Falcao ile Mario Lemina, takımdaki ilk maçlarına çıkmaya hazırlanıyor. Teknik heyetin görev vermesi durumunda yıldız futbolcu Falcao ile Lemina, ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Tüm gözler Quaresma’da

Beşiktaş’la yollarını ayırdıktan sonra Kasımpaşa’ya transfer olan, yeni takımıyla ilk maçına Ankaragücü karşısında çıkan Quaresma, ikinci devrede oyuna girmiş, ancak yenilgiyi önleyememişti. Portekizli yıldızın bugün ilk 11’de görev alması bekleniyor.

Üç futbolcu cezalı

Galatasaray’da kırmızı kart cezalısı olan üç futbolcu Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Ligin 2. haftasındaki Konyaspor karşılaşmasında doğrudan gördüğü kırmızı kart sonrası 2 maç ceza alan Jean Michael Seri ile 3. haftadaki İstikbal Mobilya Kayserispor müsabakasında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalan Emre Mor, Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alamayacak. Galatasaray’ın yeni transferlerinden Florin Andone de İngiltere’de forma giydiği Brighton’un Southampton ile oynadığı mücadelede gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç men cezası almıştı. 3 maçlık cezasının 2’sini Galatasaray’a transfer olmadan çeken Andone, Kasımpaşa karşılaşmasıyla cezasını tamamlayacak.

Sahasında bileği bükülmüyor

Galatasaray, Süper Lig’de sahasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisini yaşıyor. Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı’nda çıktığı son 37 lig maçında rakiplerine mağlup olmadı. Süper Lig’de evindeki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017’de 3-1’lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra taraftarı önünde çıktığı 37 müsabakanın 31’ini kazanırken, 6’sında berabere kaldı.

Galatasaray ile Kasımpaşa 31. randevuda

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig’de 31. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 30 lig maçından 19’unu Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi. Galatasaray’ın 62 golüne, Kasımpaşa 29 golle yanıt verdi. Geçen sezonki maçları Galatasaray, evinde ve deplasmanda aynı skorla 4-1 kazandı.