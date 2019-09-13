Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Lige istediği başlangıcı yapamayan, ilk iki haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe'ye mağlup olan Medipol Başakşehir, milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan önce oynadığı son karşılaşmada deplasmanda Gençlerbirliği'ni yenmeyi başarmıştı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki turuncu-lacivertli ekip, haftaya 3 puanla 14. basamakta giriyor.

Süper Lig'de 1 yıl aranın ardından yeniden mücadele eden son sıradaki Gençlerbirliği'nin ise henüz puanı bulunmuyor.