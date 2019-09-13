Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GALATASARAY 1 - 0 KASIMPAŞA

90' Maçın sonuna 5 dakika eklendi.

89' Galatasaray'da Falcao çıktı yerine Donk girdi.

87' Galatasaray'da Ömer Bayram, sarı kart gördü.

85' Mutlak gol kaçtı! Galatasaray rakibini eksik yakaladı. Babel'in pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Falcao yeniden Hollandalı yıldızı düşündü ancak pası biraz hızlı olunca Babel topa dokunamadı.

82' Kasımpaşa'da Karim Hafez'in yerine Tobias Heintz oyuna dahil olduKarim

80' Galatasaray'da Adem Büyük, Feghouli'nin yerine oyuna girdi.Sofiane Feghouli - Adem Büyük

79' Galatasaray gole yaklaştı! Savunma arkasına sarkan Falcao ceza sahasına girdiği gibi şutunu çekti top yandan dışarı çıktı.

77' Kasımpaşa'da Quaresma sarı kart gördü

72' Galatasaray'ın kazandığı serbest vuruşta Belhanda'nın şutu üstten auta çıktı.

70' Bir diğer değişiklikte de İlhan Depe'nin yerine Mustafa Pektemek girdi.

70' Kasımpaşa'da iki değişiklik birden! Mame Thiam'ın yerine Veigneau girdi.

67' Bu dakikalarda Galatasaray baskıyı artırdı! Ceza sahasına gelen ortada Falcao röveşata ile topu içeri doldurdu. Gelişine şutunu çeken Ömer Bayram savunmaya takıldı. Kasımpaşa savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

64' Feghouli'nin ceza sahası dışından çektiği şut Falcao'dan döndü! Devamında ceza sahası içine gelen topu Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı

62' OFSAYT! Sağ kanattan gelen ortada Hajradinovic'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu ancak yan hakemin bayrağı havada! Karar ofsayt...

58' Quaresma'nın ceza sahası dışından şutu kaleci Muslera'da kaldı.

55' İkinci yarıda on dakikalık bölüm geride kalırken iki takım da oyunu rakip yarı sahaya yıkamadı. Karşılaşmanın bu dakikaları orta saha mücadelesi şeklinde geçiyor.

51' Belhanda ceza sahası dışından şansını denedi kaleci Fatih Öztürk soluna yatarak gole izin vermedi.

49' Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunda Marcao kafayı vurdu. Uzak köşeye giden topu kaleci Fatih harika uzanarak çıkarmayı başardı.

47' Kasımpaşa hızlı çıktı ve rakibini eksik yakaladı. İlhan Depe'nin arka direğe gönderdiği topu Quaresma kontrol etti ancak Mariano son anda kademeye girdi ve topu uzaklaştırdı.

46' Hakem düdüğü çaldı ve ikinci yarı başladı.

Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı.

45' İlk yarının sonuna 3 dakika eklendi.

41' Kasımpaşa gole yaklaştı! Sol kanattan orta şut karışımı gelen top kaleye yöneldi. Muslera güçlükle topu kornere gönderdi.

40' Galatasaray ikinci gole yaklaştı. Babel ceza sahası dışından sağ ayağıyla çok sert vurdu fakat top az farkla dışarı gitti.

38' GOL! Ömer Bayram'ın pasıyla topla buluşan Falcao ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla şutunu çekti. Savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu.

34' Galatasaray'da Marcao sarı kart gördü

33' Belhanda'nın sol kanattan ortasında Nzonzi penaltı noktası üstünde kafa vuruşunu yaptı top kaleci Fatih Öztürk'ün üstüne gitti.

31' Kullanılan köşe vuruşunda Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı.

30' Ricardo Quaresma serbest vuruşta kaleyi düşündü, Ryan Babel kafayla topu kornere yolladı.

29' Galatasaray'da zorunlu değişiklik! Sakatlanan Lemina çıktı yerine Ömer Bayram girdi.

27' Kasımpaşa'da Hajradinovic, sarı kart gördü.

26' Mariano'nun sağ kanattan ortasında top kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.

19' Oyun kaldığı yerden devam ediyor Lemina'nın önemli bir şeyi yok.

18' Lemina, Aytaç Kara'nın hamlesiyle yerde kaldı ve sağlık görevlileri tedavi için oyun alanına girdi.

17' Galatasaray gole çok yaklaştı! Falcao'nun ceza sahası içinde dönerek şutu az farkla üstten auta çıktı.

16' Galatasaray gole çok yaklaştı. Falcao, ceza sahası içinde kaleye yakın mesafede topla buluştu. Vuruşunda Kasımpaşa savunması son anda araya girdi.

14' Kasımpaşa'da İlhan Depe topu çıkmadan yakaladı kale sahasına ortasını yaptı Thiam istediği gibi vuramadı.

13' Belhanda serbest vuruşu kullandı. Radamel Falcao ceza sahasında kafayı vuramadı, boşta kalan topu Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı.

11' Kasımpaşa'da Ricardo Quaresma sol kanada geçti. Sol kanatta ilk kez topla buluşan Quaresma, Mariano'dan sıyrıldı ve şutunu çekti ama top dışarı gitti.

9' Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunda yaşanan hava topu mücadelesinde hakem Ali Palabıyık Kasımpaşa lehine faul verdi.

8' Mariano'nun sağ kanattan ortasında top Falcao'ya gelmeden savunmada Veysel araya girdi ve topu kornere gönderdi.

5' Kasımpaşa hızlı hücumda geldi! Sol kanattan ceza sahasına giren İlhan Depe'nin şutu kaleci Muslera'da kaldı.

3' Luyindama'nın hatasında Kasımpaşa etkili geldi! Üst üste kornerlerde Galatasaray savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

2' Galatasaray sol kanattan Nagatomo ile geldi. Japon oyuncunun son çizgiden yaptığı ortada savunma topu kafayla uzaklaştırdı.

1' Hakem düdüğü çaldı ve maç başladı.

Galatasaray - Kasımpaşa ilk 11'leri

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Belhanda, Lemina, Feghouli, Babel, Falcao

Kasımpaşa: Fatih, Karim, Ben Youssef, Veysel, Popov, Khalili, Hajradinovic, İlhan, Yusuf, Thiam, Quaresma