Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İkinci günde İçmeler, Çetibeli ve Ula etapları ikişer kez geçildi. İkinci gün sonunda Esapekka Lappi, 1.59.53.7’lik derecesiyle ilk sırayı elde etti. Ralli efsanesi ve Red Bull sporcusu Sebastien Ogier ise 2.00.11.4’lük derecesiyle ikinci sırada yer aldı.

Ödül töreni yarın

Büyük heyecana sahne olan mücadelede bir diğer Red Bull sporcusu Belçikalı Thierry Neuville ise 2.00.12.1’lik derecesiyle genel klasmanda 3’üncülüğü elde etti. Türkiye Rallisi’nde bugün pilotlar Yeşilbelde, Datça ve Kızlan etaplarını ikişer kez geçecek. Rallinin son günü olan yarın ise İçmeler’de yer alan Marmaris etabı ile Gökçe ve Çiçekli etapları yapılacak.