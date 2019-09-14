Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fikret Orman Adana’da taraftarlarla buluştu. Adana Beşiktaşlılar Derneği tarafından organize edilen toplantıya katılan Beşiktaş Kulübü Başkanı, 2,5 senelik görev süresinin kaldığını belirterek “Bu süreç içerisinde bizler olabildiğince bütün gücümüzle Beşiktaş’a hizmet etmeye çalışıyoruz. Bir daha seçime girmeyeceğim. Seçime girmeyeceğimiz için de bizim tek amacımız Beşiktaş’a hizmet. Beşiktaş taraftarından da beklediğimiz, Beşiktaş siyasetini bir tarafa bırakıp hep beraber bu büyük camiayı nice başarılara koşturabilmek” dedi. “Özellikle sosyal medya üzerinden bir hata bulalım da oradan Beşiktaş’ı bir yere getirelim çabası içerisine düşenler olur, bu tuzaklara düşmeyeceğiz” vurgusu yapan Orman “Bir yandan küçülüyoruz, bir yandan büyüme stratejimize devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

Altyapı beklentisi

Abdullah Avcı yönetiminde altyapıya önem verdiklerini ve önümüzdeki bir-iki sene zarfında dört-beş genci A Takım’a kazandıracaklarını belirten Orman “Tabii ki şampiyonluklar önemli, maçları kazanmak önemli. Bizim yaptığımız işin en önemli finali, topun çizgiyi geçmesidir. Ama o top ‘çizgiyi ne olursa olsun da geçsin’ bizim camiamızın işi değildir. Onlar başka camiaların işi olabilir. Biz ‘Hakkı’nla oyna ‘Şeref’inle kazan, ‘Şeref’inle oyna ‘Hakkı’nla kazan’ kültüründen gelmiş bir camiayız” dedi. İyi bir kadro kurduklarını da vurgulayan Orman “Abdullah Hoca ve ekibine çok inanıyorum. Bu sene, Allah büyük sakatlıklar vermediği ve camia olarak bütünlüğümüzü sağladığımız sürece şampiyon olacağımıza gerçekten çok inanıyorum. Sizler de inanın” diye konuştu.

ADANA DS İLE MAÇ

Fikret Orman, millî takım maç aralarında Beşiktaş’ın gitmesi gerektiği yerlerde daha çok maçlar yapacaklarını belirterek “İlk olarak da Adana ile başlıyoruz. Burada çok taraftarımız, çok dostumuz var. İnşallah Adanaspor ve Adana Demirspor’dan bir tanesi Süper Lig’e çıkar da bizim buraya gelmemiz için de vesile olur” dedi. Orman Adana Demir-spor ile 12 Ekim’de özel maç yapacaklarını da söyledi.

Lens gözden düştü

Süper Lig’de bugün Gazişehir Gaziantep ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı’dan bir kesik geldi! Kafileye sakatlıkları süren Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup’un yanı sıra her hangi bir sağlık problemi bulunmayan ve hafta içinde takımla çalışan Jeremain Lens de alınmadı.

Burak Yılmaz haftaya dönüyor

Siyah-beyazlıların patronu Fikret Orman, yeni oyun anlayışlarını değerlendirdi ve sakatlar hakkında bilgi verdi: Abdullah Hoca’mızla beraber yeni bir oyun düzenine geçtik. Her gün üstüne koyarak gidiyoruz. Transferler de yavaş yavaş takıma uyum sağlıyor. Artık Atiba da döndü, bir tek Burak Yılmaz kaldı, o da önümüzdeki hafta takımdaki yerini alacak.