Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Millî maç arasının ardından Süper Lig dün gece yeniden Türkiye’ye 'merhaba' dedi.... İki haftalık süreç Galatasaray için oldukça yoğun geçti. Dünya yıldızı Falcao’nun gelişi İstanbul’u sallamıştı, şimdi de Türk Telekom Stadı’nı sallaması bekleniyordu... Teknik direktör Fatih Terim cezası sebebiyle kulübede değildi ve sahaya ayrıca ona galibiyet hediye etmek için de çıkılıyordu... Atmosfer oldukça ateşliydi. 4-1-4-1 dizilişiyle sahaya çıkan Galatasaray maçın ilk bölümünde merkezden hücum geliştirmekte zorlandı. Yine Mariano-Feghouli ikilisinin paslaşmalarıyla atağa çıkmaya çalışıldı. Cimbom ilk 30 dakikalık bölümde savunmada da mühim hatalar yaptı. Kasımpaşa'da Hajradinovic, Thiam ve Quaresma sarı-kırmızılıların kalesinden tehdit oluşturdu. Bu süreci kalesinde gol görmeden atlatan Aslan’da, sakatlanan Lemina’nın yerine giren Ömer Bayram orta alana dinamizm getirdi. 38’de Ömer ile başlayan atakta Falcao sol çaprazda topla buluştu. dünya yıldızının sert şutu rakibe de çarpıp ağlarla buluştu: 1-0.

Temposuz oyun

Galatasaray ikinci yarıya temposuz başladı. Rakip Kasımpaşa, beraberlik için yüklenirken, Cimbom uzun süre reaksiyon veremedi. Özellikle defans hattı ve orta saha arasında büyük boşluklar oluşurken, Muslera takımı atağa çıkarmakta gecikti. Son 25’e girilirken biraz hareketlenen sarı-kırmızılılarda 68’de Nagatomo’nun ortasını Falcao röveşatayla indirdi, gelişine vuran Ömer’in şutu kaleciden döndü. 80’de Falcao kaleyi karşısına aldı, yıldız ismin şutu kalenin hemen yanından dışarı çıktı. Galatasaray, genel anlamda diri bir görüntü vermediği maçta 3 puanı aldı. Ama sergilenen performans Şampiyonlar Ligi öncesi olumsuz sinyaller verdi.

Evinde yıkılmıyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisini Kasımpaşa karşısında da sürdürdü. Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 38 lig maçında rakiplerine mağlup olmadı. Süper Lig'de evindeki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra taraftarı önünde çıktığı 38 müsabakanın 32'sini kazanırken, 6'sında berabere kaldı.

Falcao müthiş başladı!

Galatasaray’da yeni transferler Radamel Falcao, sarı-kırmızılı formayla dün ilk maçına Kasımpaşa karşısında çıktı. Tribünleri dolduran taraftarlar dünya yıldızı futbolcuya büyük sevgi gösterdi. Türk Telekoma tribünleri Falcao’yu tribüne çağırırken, sık sık yıldız oyuncu lehine tezahüratlarda bulundu ve maç öncesi moral verdi. Kasımpaşa önünde çalışkanlığı, hırsı ve yardımlaşmasıyla dikkat çeken futbolcu ilk maçında, ilk golünü atarken büyük sevinç yaşadı. Kolombiyalı yıldız 38'deki golü sonrası taraftarlarına koşarken Metin Oktay selamı vererek gönülleri fethetti.

Geceden notlar...

Falcao'nun golünden sonra Metin Oktay'ın ismi anons edildi. Öte yandan stattaki skorboardlardan Metin Oktay’ın eski görüntüleri yayınlandı. Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasını da galibiyet alamadan tamamladı. Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de ilk defa kalesini gole kapatmayı başardı.