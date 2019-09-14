Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray camiası adına dün şoke edici bir gelişme yaşandı. Dursun Özbek döneminde (2016) Emlak Konut ile yapılan Riva ve Florya arazileriyle ilgili anlaşma bozuldu. Emlak Konut, protokolün feshi için sürecin başladığını KAP’a bildirdi. Eski başkan Dursun Özbek, 2017’de Emlak Konut’tan 340 milyon TL civarında para aldıklarını ve bunu da banka borçlarını ödemek için kullandıklarını açıklarken şimdi gözler alınan paraların nasıl geri ödeneceğine ve tarafların nasıl bir yol izleyeceğine çevrildi.

Kavga olmaz

Başkan Mustafa Cengiz konuyla ilgili değerlendirme yaparak “Çok şaşırdım. Devletimiz asla bir sivil toplum kuruluşuna cephe almaz ve devletle kavga ederek hiçbir yere varamazsınız. Bütün spor kulüpleri olduğu gibi Galatasaray da devletimize çok şey borçludur. Riva ve Florya’da maalesef beklentilerimizi bulamadık, Emlak Konut da bulamadı. Devletimiz her zaman Galatasaray’a yardımcı olmuştur. Görüşmeler devam ediyor ama bu fesih sürecinde biz çeşitli yollar arıyoruz” dedi.

MUSTAFA CENGİZ: Adil bir lig diliyorum

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Adil ve maçların sahada kazanıldığı bir lig diliyorum. Şu bilinsin ki Galatasaray camiası hiçbir zaman durup dururken, şampiyonluğu kaybetse bile hiçbir camiaya, hiçbir şampiyonluğa laf etmemiştir. Galatasaray, kendine saldırılmadıkça beyefendiliğini, asaletini korumuştur.

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Kulüpler Birliği hakkında da konuşan Mustafa Cengiz, “Ben Kulüpler Birliği’nin direkt bulunduğu eyleme Galatasaray’ı temsilen katılmıyorum ama teknik kadro düzeyinde Türk futbolunun yürümesi için lisanslama faaliyetlerine katkıda bulunduk. G.Saray’ın Türk futbolu için elinden geleni yapmakta” dedi.