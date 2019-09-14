Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aytemiz Alanyaspor ile pazartesi günü ‘liderlik maçı’na çıkacak olan F.Bahçe’de sakat olan 6 oyuncunun ikisinden olumlu haber var. Bu isimler de Adil Rami ve Luiz Gustavo... Victor Moses, henüz takımla birlikte çalışmalara başlamadı. Nijeryalı’ya özel bir program uygulanıyor. Aynı şekilde Isla da özel program dahilinde çalışmalarını devam ettiriyor. Almanya’da tedavi gören Hasan Ali Kaldırım da henüz takımla çalışmalara başlamış değil. Hasan Ali’ye de özel program uygulanıyor.

Emre düz koşulara devam etti

Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında sağ bileğine darbe alıp ikinci devreye çıkamayan Luiz Gustavo’nun Alanya’da oynamasına engel bir durum bulunmuyor. Hafif Ağrıları bulunan Adil Rami, takımın son üç günlük çalışmasına katıldı. Yanal’ın tercih etmesi halinde oynayacak vaziyette. Milli Takım kampında belinde hissettiği ağrılar sebebiyle sorun yaşayan Emre Belözoğlu ise Alanya’da riske edilmeyip, dinlendirilecek. Düz koşularına devam eden tecrübeli futbolcu, çalışmalarını özel program dahilinde sürdürdü.

Dirar Fas Milli Takımı’na gitmeyecek

Öte yandan sarı lacivertlilerin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, 20 Eylül tarihinde Fas ile Cezayir arasında oynanacak olan Afrika Uluslar Şampiyonası maçına katılmayacak. Oynanacak olan bu maçın FIFA takviminde yer almamasından dolayı Dirar, kadroda yer almayacak. Sarı lacivertli ekibe katılan Nabil Dirar, dün sabahki antrenmanında takımdan ayrı rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.