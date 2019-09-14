Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde geçtiğimiz milli maç döneminde ülkesi Kosova forması altında müthiş bir performans gösteren Vedat Muriqi, 2-1 kazanılan Çekya karşılaşmasında 1 gol atarken, İngiltere’ye 5-3 kaybedilen mücadelede de 2 asist ve 1 golle oynamıştı. Son İngiltere sınavında ortaya koyduğu futbolla ilk başta Premier Lig’in devlerinden Tottenham’ın canlı olarak izlettiği Vedat için son olarak da bir başka dev Manchester United düğmeye basmıştı. United’ın, Fenerbahçe’nin, Alanyaspor’la deplasmanda oynayacağı karşılaşmada 25 yaşındaki golcüyü gözlemci ekibinden Krsto Kilibardo’ya izleteceği bildirildi.