2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde geçtiğimiz milli maç döneminde ülkesi Kosova forması altında müthiş bir performans gösteren Vedat Muriqi, 2-1 kazanılan Çekya karşılaşmasında 1 gol atarken, İngiltere’ye 5-3 kaybedilen mücadelede de 2 asist ve 1 golle oynamıştı. Son İngiltere sınavında ortaya koyduğu futbolla ilk başta Premier Lig’in devlerinden Tottenham’ın canlı olarak izlettiği Vedat için son olarak da bir başka dev Manchester United düğmeye basmıştı. United’ın, Fenerbahçe’nin, Alanyaspor’la deplasmanda oynayacağı karşılaşmada 25 yaşındaki golcüyü gözlemci ekibinden Krsto Kilibardo’ya izleteceği bildirildi.
Vedat Muriqi: 'Bana gelen transfer teklifi yok, Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak istiyorum'
14.09.2019 - 12:02 | Son Güncelleme: 14.09.2019 - 12:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Vedat Muriqi, “Bana gelen bir transfer teklifi yok. Fenerbahçe’ye yeni geldim ve şu an sadece burada başarılı olup, şampiyonluklar yaşamak istiyorum” dedi.
Etiketler : Vedat Muriqi,transfer,fenerbahçe,
650273 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/650273.aspx
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