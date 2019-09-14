Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda Sırp basketbolcu Dragana Stankovic'i kadrosuna kattı. 1.95 cm boyunda ve pivot pozisyonunda görev yapan 24 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda Bosna Hersek pasaportuna da sahip bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon Polonya ekibi Artego Bydgoszcz ile geçiren başarılı basketbolcu, Kadınlar Eurocup'ta 11 maça çıktı ve 11.6 sayı, 5 ribaund, 1.5 top çalma, 1.3 blok ortalamaları ile mücadele etti.

Dragana Stankovic en son bu yaz düzenlenen Kadınlar Eurobasket'te Sırbistan Milli Takımı formasını da temsil etti ve turnuvayı 5.0 sayı, 2.8 ribaund ve 1.0 asist ortalamalarıyla tamamladı.

Sırp uzun 2016-2017 sezonunda ise Hatay Büyükşehir Belediye'da oynadı.