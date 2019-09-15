Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik / Marmaris

Dünya Ralli Şampiyonası’nın 11. ayağı olan Türkiye Rallisi’nde Red Bull rüzgârı devam ediyor. Red Bull sporcuları Marmaris’te üçüncü güne de damga vurdu. Marmaris’te düzenlenen Türkiye Rallisi’nin üçüncü gününde Yeşilbelde, Datça ve Kızlan etapları ikişer kez geçildi. Üçüncü gün sonunda ralli efsanesi Sebastien Ogier zirveye yerleşti. Son 6 yılın şampiyonu Fransız pilot, 3,20,12’lik derecesiyle son güne lider girmeyi başardı. Ogier’in takım arkadaşı ve bir diğer Red Bull sporcusu Esapekka Lappi ise liderin 0,2 saniye gerisinde ikinci sıraya yerleşti. Üçüncü sırada ise Hyundai pilotu Andreas Mikkelsen bulunuyor.

Tanak’ın kâbusu

Lappi, güne Ogier’nin 17,7 saniye önünde başlamıştı. Ancak Fransız sürücü uzun ilk etap için orta hamur bir lastik seçimi yaptı. İkili daha sonra Lappi’nin yokuş aşağı U virajda durup, Ogier’nin liderliği ele geçirmesine kadar büyüleyici bir mücadeleye girişti. Türkiye Rallisi, şampiyona lideri Ott Tanak için ise âdeta kâbusa dönüştü. Toyota sürücüsü için kötü geçen hafta sonu dokuzuncu etapta ECU arızası yaşaması ve aracını kenara çekmesiyle daha da kötü bir hâl aldı. Tanak bu problemin ardından ralliye veda etmek zorunda kaldı. Türkiye Rallisi bugün yapılacak son dört etapla birlikte sona erecek.