Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ersun Yanal, şampiyonluk vadettiği Fenerbahçe camiasına, aynı zamanda özlenen hücum futbolunu da izletmekte kararlı. Luiz Gustavo’nun takıma katılmasıyla 4-2-3-1 dizilişinden 4-3-3’e geçiş yapmaya hazırlanan Fenerbahçe, Emre Belözoğlu Alanya deplasmanında forma giyemeyeceği için aynı kurguyla sahaya çıkacak. Kaptanın yokluğunda Gustavo’ya forma verecek olan Ersun Yanal, takımda başka değişiklik yapmayacak. Zanka-Jailson ikilisinden memnun olan Yanal, Emre’nin takıma katılmasıyla orta sahayı Emre-Kruse-Gustavo üçlüsüne teslim edecek.

Yedeklere uyarı

Ersun Yanal bek konusundaki tercihlerini de kolay kolay değiştirmeyi düşünmüyor. Isla ve Hasan Ali’nin yokluğunda sağda görev yapan Ozan ile solda oynayan Dirar’ın performansı beğenen tecrübeli teknik adamın savunmada aksamayan, hücuma ise yerlerinde oynadıkları isimlerden daha çok katkı sağlayan bu iki isimden vazgeçmeye niyeti yok. Ersun Hoca, kanatlarda görev verdiği Deniz ve Rodrigues’in ise daha efektif olmasını bekliyor. Her iki oyuncuyla da özel olarak görüşen Yanal, Deniz’e daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söylerken, Rodrigues’e de “Son vuruşlarını geliştirmelisin” ikazı yaptı. Yanal yedek kalan isimleri de performanslarını artırmaları yönünde uyardı.

Zlatan’ın izinde

Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat Muriç, Avrupa’da manşetleri süslemeye devam ediyor. İngiliz basını, “Tottenham’ın hedefindeki Muriç, Zlatan İbrahimoviç’in ayakizlerini takip ediyor” başlığı attı. İngilizler, adı Atletico Madrid’le de anılan Kosovalı yıldız için, “Muriç çok değerli bir elmas gibi. Tarzıyla Zlatan’ı andırıyor. Onun gibi olmayı fazlasıyla hak ediyor” övgüsünde bulundu.

EMRE AYRI KALMIYOR

Fenerbahçe, Alanya maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Tedavileri devam eden Hasan Ali, Isla ve Moses’a özel program uygulanırken, Emre Belözoğlu da takımdan ayrı düz koşu yaptı. Emre’nin Alanya maçında riske edilmeyeceği ancak kamp kadrosuna dahil edileceği öğrenildi.