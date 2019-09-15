Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’ın dünya yıldızı Radamel Falcao, sarı-kırmızılı kariyerini güzel bir başlangıç yaptı. “Kaplan” lakaplı tecrübeli futbolcu, Galatasaray’a golle “merhaba” derken, 3 puanın da mimarıydı. Falcao golden ziyade oyun içindeki etkisiyle artı puan kazandı. Eski golcü Mbaye Diagne’nin oynadığı dönemde, santrfor bölgesinden ekstra katkı almakta zorlanan sarı-kırmızılılarda kanat ve orta saha oyuncuları “Duvar” olacak arkadaş eksikliği de yaşıyordu. Falcao ilk maçından komple bir santfor olduğunu kanıtladı. 44 defa topla buluşan yıldız isim, yüzde 83 pas isabetiyle oynarken, 7 de ikili mücadele kazandı. Galatasaray’ın eski futbolcuları da Falcao’nun çok özel bir oyuncu olduğunun altını çizdi.

Akman: 25 golü bulur

Galatasaray eski kaptanı Ayhan Akman gazetemize yaptığı açıklamada, “Adam baştan aşağı futbolcu; hareketlenmeleri, topa dokunuşu, alışı verişi... Oyun katkısı çok fazla verecek gibi duruyor. Fatih Hoca santrforlarının oyun içine girmesini çok sever, Falcao’da da bu var. Yanındakilerini oynatabilen bir oyuncu. Gol vuruşu zaten üst düzey. Eğer ona düzenli top getirilirse 25 golü çok rahat bulur diye düşünüyorum” dedi. Evren Turhan da, “Falcao oyunun içerisinde çok etkili. Topu önde tutuyor, sağa sola koşular yapıp orta saha oyuncularına alan açıyor. Pas hatası minimum seviyede. Bir golcünün yapabileceği her şeyi saha içinde yapıyor. Bir de bunu ilk maçında gösteriyor” diye konuştu.

Büyüleyici bir hikâye

Radamel Falcao’nun ilk maçında gol kaydetmesi, dünya basınında da yer buldu. Calciomercato, “Falcao ilk maçında golünü attı” ifadesine yer verirken, A Bola “Falcao ve Quaresma karşı karşıya geldi. Galatasaray, Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup etti. Falcao, 3 puanı getiren isim oldu” diye yazdı. Marca Colombia’da ise “Falcao’nun Galatasaray ile olan hikâyesi büyüleyici başladı ve golle devam ediyor” ifadeleri yer aldı.